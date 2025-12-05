$42.180.02
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 12507 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 26936 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 37874 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 34314 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 57373 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
4 грудня, 12:31 • 33475 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 55446 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24303 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23479 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Поширював проросійські наративи та сприяв підривній діяльності рф: депутату від "ОПЗЖ" з Харкова лесику повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Депутату Харківської міськради повідомили про підозру у державній зраді та умисному неподанні щорічних декларацій. За даними слідства, у 2021–2024 роках депутат поширював проросійські наративи та сприяв підривній діяльності рф.

Поширював проросійські наративи та сприяв підривній діяльності рф: депутату від "ОПЗЖ" з Харкова лесику повідомили про підозру
Фото: Харківська міська рада

Депутату Харківської міськради повідомлено про підозру у державній зраді та умисному неподанні щорічних декларацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Імені підозрюваного правоохоронці не називають - водночас, за даними аналітичного руху "Чесно", йдеться про андрія лесика, депутата від забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа – За Життя" (ОПЗЖ). Одним з лідерів цієї політсили був віктор медведчук, кум російського диктатора володимира путіна.

За даними слідства, у 2021–2024 роках депутат, використовуючи свій авторитет і вплив у регіоні, поширював публічні проросійські наративи. Слідчі вважають, що такими діями він сприяв підривній діяльності рф, а також послаблював український суверенітет, територіальну цілісність та інформаційну безпеку.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора депутату Харківської міської ради VIII скликання повідомлено про підозру у державній зраді та умисному неподанні декларацій (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 Кримінального кодексу України)

- йдеться у дописі.

Правоохоронці встановили, що депутат, будучи посадовою особою та суб’єктом декларування, умисно не подав щорічні декларації за кілька років поспіль.

До того ж у 2023 році підозрюваний виїхав до рф, де нині переховується від правосуддя.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в.о. директора держпідприємства "Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№98)" за вимагання 10% відкатів. Він отримав 600 тисяч гривень за контракт на 6 млн гривень на виготовлення продукції ув'язненими.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітикаКримінал та НП
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна
Харків