Поширював проросійські наративи та сприяв підривній діяльності рф: депутату від "ОПЗЖ" з Харкова лесику повідомили про підозру

Депутату Харківської міськради повідомлено про підозру у державній зраді та умисному неподанні щорічних декларацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Імені підозрюваного правоохоронці не називають - водночас, за даними аналітичного руху "Чесно", йдеться про андрія лесика, депутата від забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа – За Життя" (ОПЗЖ). Одним з лідерів цієї політсили був віктор медведчук, кум російського диктатора володимира путіна.

За даними слідства, у 2021–2024 роках депутат, використовуючи свій авторитет і вплив у регіоні, поширював публічні проросійські наративи. Слідчі вважають, що такими діями він сприяв підривній діяльності рф, а також послаблював український суверенітет, територіальну цілісність та інформаційну безпеку.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора депутату Харківської міської ради VIII скликання повідомлено про підозру у державній зраді та умисному неподанні декларацій (ч. 1 ст. 111, ст. 366-3 Кримінального кодексу України) - йдеться у дописі.

Правоохоронці встановили, що депутат, будучи посадовою особою та суб’єктом декларування, умисно не подав щорічні декларації за кілька років поспіль.

До того ж у 2023 році підозрюваний виїхав до рф, де нині переховується від правосуддя.

Нагадаємо

