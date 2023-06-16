Підрив Каховської ГЕС: кількість випадків інфекційних захворювань відповідає сезонній нормі - МОЗ

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"Ми фіксуємо лише поодинокі випадки інфекційних захворювань. З початку підтоплення в лікарню було доставлено 5 пацієнтів з інфекційними хворобами, але ці показники відповідають стандартам до того періоду часу, де ми зараз є.

Спалахів дійсно не було зареєстровано", - зазначив Кузін.

Деталі

За словами головного державного санітарного лікаря на це вплинуло одразу кілька факторів. В першу чергу ситуації допомогло те, що населення має доступ до чистої питної води внаслідок роботи органів місцевої влади та волонтерів. У разі недоступності підвізної води, були видані та активно використовуються таблетки для знезараження.

На думку заступника міністра охорони здоров'я, також важливим чинником стала низька щільність населення. Адже певна кількість населення Херсонської області покинула домівки через збройну агресію.

"Всі поверхневі води і централізоване водопостачання, і питне водопостачання ми зараз контролюємо по усьому узбережжю і в нас це території Одеської Миколаївської, Херсонської Запорізької Дніпропетровської областей. Всього сформовано 38 моніторингових точок. Починаючи з 6 червня було проведено понад 1000 досліджень. Лабораторії щоденно проводять ці аналізи води", - повідомив Кузін.

Він зазначив, що експерти фіксують забруднення по всій протяжності Чорного моря річки та русла Дніпра але найбільш суттєве відхилення яке стосується як вірусологічних, мікробіологічних, паразитологічних, зафіксовано станом на зараз в Одеській області.

"Тому зараз хочу наголосити на тому, що зараз заборона на купання в Одеській області має діяти. І суворо виконуватись саме населенням яке там зараз знаходиться", - наголосив головний санітарний лікар країни.

За його словами, такий інтенсивний нагляд за водою буде відбуватись до моменту повної ліквідації надзвичайної ситуації. Далі лабораторії перейдуть на рутинний моніторинг, який здійснюється кожного року. З 1 червня по кінець вересня починається сезон так званий «холерний», коли МОЗ починає моніторити воду і точно так досліджувати зразки від пацієнтів на холеру. Цей сезон закінчиться наприкінці вересня, коли відомство завершить додаткові дослідження проб води поверхневих вод.

Доповнення

Кузин також нагадав, що по руслу Дніпра і прилеглих населених пунктах спостерігається масовий мор риби. Зараз в цих областях введено заборону на вилов та посилено контроль за її несанкціонованим транспортуванням. Він зауважив, що рибу заборонено вживати через ризик зараження ботулізмом.

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