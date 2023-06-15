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У МОЗ закликали не вживати воду з криниць та каптажів на територіях, затоплених внаслідок підриву рф Каховської ГЕС

Київ • УНН

 • 862627 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Вода в криницях та каптажах на територіях, затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС, є небезпечною. У МОЗ закликають не вживати воду з подібних джерел. Про це йдеться на сторінці у Telegram Міністерства охорони здоров'я України, пише УНН.

У МОЗ закликали не вживати воду з криниць та каптажів на територіях, затоплених внаслідок підриву рф Каховської ГЕС

Деталі

У МОЗ закликали відмовитись від вживання води з криниць та каптажів, які знаходяться на територіях, що затоплені внаслідок підриву рф Каховської ГЕС.

Також у міністерстві дали поради, щодо використання води жителям затоплених територій.

  • Використовуйте для приготування їжі, господарських та гігієнічних потреб тільки безпечну воду. Безпечною може бути пляшкова або привозна питна вода, або та, що очищена спеціальними засобами.
  • Використовуйте також воду, яка постачається через централізовану систему водопостачання, – вона підлягає постійному моніторингу якості.
  • Пам’ятайте, кип’ятіння води і знезараження її спеціальними засобами (таблетками для очищення) не позбавляє її від хімічного забруднення.

У МОЗ додали, "якщо ви помітили у себе чи своїх близьких ознаки інфекційних захворювань, чи отруєння – терміново зверніться до лікаря".

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