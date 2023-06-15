В Минздраве призвали не употреблять воду из колодцев и каптажей на территориях, затопленных в результате подрыва рф Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Вода в колодцах и каптажах на территориях, затопленных в результате теракта россиян на Каховской ГЭС, является опасной. В Минздраве призывают не употреблять воду из подобных источников. Об этом говорится на странице в Telegram Министерства здравоохранения Украины, пишет УНН.
Детали
В Минздраве призвали отказаться от употребления воды из колодцев и каптажей, которые находятся на территориях, затопленных в результате подрыва рф Каховской ГЭС.
Также в министерстве дали советы по использованию воды жителям затопленных территорий.
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- Используйте для приготовления пищи, хозяйственных и гигиенических нужд только безопасную воду. Безопасной может быть бутылочная или привозная питьевая вода, или та, что очищена специальными средствами.
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- Используйте также воду, которая поставляется через централизованную систему водоснабжения, – она подлежит постоянному мониторингу качества.
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- Помните, кипячение воды и обеззараживание ее специальными средствами (таблетками для очистки) не избавляет ее от химического загрязнения.
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В Минздраве добавили, "если вы заметили у себя или своих близких признаки инфекционных заболеваний, или отравления – срочно обратитесь к врачу".
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