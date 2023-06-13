На Одещині у воді виявили ротавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок підриву дамби вода на Одещині не заражена холерою, у пробах виявили ротавірус. У цьому запевнив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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"Холери у морській та річковій воді на Одещині ми не знаходимо, але декілька днів поспіль виявляємо ротавірус. Це гостра кишкова інфекція, якою можна заразитися при купанні у водоймі та при вживанні брудної води", - зазначив Ігор Кузін.
Додамо
Він додав, що криниці та власні джерела людям краще не використовувати, а пити воду тільки бутильовану і належної якості.
Також головний санлікар попросив людей деякий час не купувати рибу, особливо в несанкціонованих точках продажу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Доповнення
За словами начальника відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олега Павленка у воді у Південному окрузі фахівці санепідслужби виявили холерну та кишкову палички.
В свою чергу, у МОЗ заявляють, що спалаху інфекційних хвороб, які можуть виникнути на Херсонщині через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, наразі не зафіксовано. Повідомляється, що постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.