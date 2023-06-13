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Спалаху інфекційних хвороб через підрив Каховської ГЕС наразі не зафіксовано - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС спалаху інфекційних хвороб наразі не зафіксовано. Про це повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС з посиланням на МОЗ, передає УНН.

Спалаху інфекційних хвороб через підрив Каховської ГЕС наразі не зафіксовано - МОЗ

Цитата

«Спалаху інфекційних хвороб внаслідок підриву Каховської ГЕС наразі не зафіксовано. Контроль за епідемічною ситуацією в підтоплених районах Херсону та області проводиться щоденно», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що постійно моніториться стан питної води у водопроводі, свердловинах та колодязях, а також здійснюється моніторинг води з поверхневих водойм.

«Однак спеціалісти наголошують на важливості профілактичних заходів», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Щоб уникнути захворювання на гострі кишкові інфекції Міністерство охорони здоров'я закликало жителів в областях, що наразі потерпають від наслідків підриву Каховської греблі, не споживати неочищену воду.

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