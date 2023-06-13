Вспышки инфекционных болезней из-за подрыва Каховской ГЭС пока не зафиксировано - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС вспышки инфекционных болезней пока не зафиксировано. Об этом сообщает Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС со ссылкой на Минздрав, передает УНН.
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«Вспышки инфекционных болезней в результате подрыва Каховской ГЭС пока не зафиксировано. Контроль за эпидемической ситуацией в подтопленных районах Херсона и области проводится ежедневно», - говорится в сообщении.
Сообщается, что постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также осуществляется мониторинг воды из поверхностных водоемов.
«Однако специалисты подчеркивают важность профилактических мероприятий», - отмечается в сообщении.
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Во избежание заболевания острыми кишечными инфекциями Министерство здравоохранения призвало жителей в областях, которые сейчас страдают от последствий подрыва Каховской плотины, не потреблять неочищенную воду.