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Підрив Каховської ГЕС: в МОЗ закликали утриматись від споживання неочищеної води

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Щоб уникнути захворювання на гострі кишкові інфекції Міністерство охорони здоров'я закликало жителів в областях, що наразі потерпають від наслідків підриву Каховської греблі, не споживати неочищену воду, передає УНН з посиланням на МОЗ.

Підрив Каховської ГЕС: в МОЗ закликали утриматись від споживання неочищеної води

Цитата

"Закликаємо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС територіях. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Деталі

Йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області.

Через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. У поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій, застерігає відомство.

МОЗ закликало уникати:

  •  купання у водоймах;
  •  забору води для споживання та господарських потреб;
  •  напування тварин;
  •  вилову риби.

"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких! Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд", - додало відомство.

Доповнення

Як, раніше повідомляв УНН, в МОЗ також зазначили, через стрімке падіння рівня води спостерігається мор риби. Збирати таку рибу і вживати заборонено, через ризик захворювання на ботулізм.

Наразі спалахів інфекційних хвороб не фіксували. Про це з посиланням на доповідь заступника міністра охорони здоровʼя Ігоря Кузіна повідомило МВС України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: в МОЗ розповіли, як захиститися від холери

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