Підрив Каховської ГЕС: в МОЗ закликали утриматись від споживання неочищеної води
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Щоб уникнути захворювання на гострі кишкові інфекції Міністерство охорони здоров'я закликало жителів в областях, що наразі потерпають від наслідків підриву Каховської греблі, не споживати неочищену воду, передає УНН з посиланням на МОЗ.
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"Закликаємо утриматися від споживання та використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС територіях. Використовувати можна лише бутильовану та привозну воду, а також ту, що подається централізовано через систему водопостачання", - йдеться в повідомленні МОЗ.
Деталі
Йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області.
Через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. У поверхневих водоймах уже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників. Таку воду в жодному випадку не можна використовувати, оскільки це може призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій, застерігає відомство.
МОЗ закликало уникати:
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- купання у водоймах;
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- забору води для споживання та господарських потреб;
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- напування тварин;
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- вилову риби.
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"Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких! Нагадуємо, на постраждалих територіях посилено епідемічний нагляд", - додало відомство.
Доповнення
Як, раніше повідомляв УНН, в МОЗ також зазначили, через стрімке падіння рівня води спостерігається мор риби. Збирати таку рибу і вживати заборонено, через ризик захворювання на ботулізм.
Наразі спалахів інфекційних хвороб не фіксували. Про це з посиланням на доповідь заступника міністра охорони здоровʼя Ігоря Кузіна повідомило МВС України.
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