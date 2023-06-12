Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве призвали воздержаться от потребления неочищенной воды

Цитата

"Призываем воздержаться от потребления и использования неочищенной воды из акватории Днепра и других водоемов на пострадавших в результате теракта на Каховской ГЭС территориях. Использовать можно только бутилированную и привозную воду, а также ту, что подается централизованно через систему водоснабжения", - говорится в сообщении Минздрава.

Детали

Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Из-за затопления полей, канализационных сооружений, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения. В поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей. Такую воду ни в коем случае нельзя использовать, поскольку это может привести к возникновению острых кишечных инфекций, предостерегает ведомство.

Минздрав призвал избегать:



купания в водоемах;



забора воды для потребления и хозяйственных нужд;



поения животных;



вылова рыбы.



"От этого зависит здоровье и жизнь ваши, а также ваших близких! Напоминаем, на пострадавших территориях усилен эпидемический надзор", - добавило ведомство.

Дополнение

Как, ранее сообщал УНН, в Минздраве также отметили, из-за стремительного падения уровня воды наблюдается мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять запрещено, из-за риска заболевания ботулизмом.

Пока вспышек инфекционных болезней не фиксировали. Об этом со ссылкой на доклад заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина сообщило МВД Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве рассказали, как защититься от холеры