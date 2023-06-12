Після підриву Каховської ГЕС спалахів інфекційних хвороб не фіксували
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Після підриву Каховської ГЕС спалахів інфекційних хвороб наразі не фіксували. Про це з посиланням на доповідь заступника міністра охорони здоровʼя Ігоря Кузіна повідомляє МВС України, пише УНН.
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"Учасники штабу заслухали доповідь заступника міністра охорони здоровʼя Ігоря Кузіна. Він повідомив, що на сьогодні не зафіксовано спалахів інфекційних захворювань", - повідомили у МВС за підсумками засідання у Херсоні штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
Деталі
Як повідомляється, "централізована вода відповідає нормам".
Щоденно проводять відбір майже 150 проб води - питної та річкової. Однак, жителям постраждалих громад не радять використовувати воду із криниць, необхідно проводити знезараження питної води. Купання у водоймах суворо заборонене.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
За даними МВС, станом на 13 годину 12 червня на Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3801 будинок) – на підконтрольній території, 14 – на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2743 осіб, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Загинуло 8 людей. 42 особи вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей.
У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 особи, серед яких 167 дітей. 2 людей загинуло.
На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 165 тис. абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвіз води та пошук варіантів стабільної її подачі.
«Фіксуємо стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах. Посилюємо безпекові заходи для попередження травмування людей та випадків крадіжок», - зауважив голова МВС Ігор Клименко.
Як вказано, жителі Херсонщини звертаються до поліції із повідомленнями про підтоплення особистого майна. Зафіксовано 1927 заяв.