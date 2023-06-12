После подрыва Каховской ГЭС вспышек инфекционных болезней не фиксировали

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"Участники штаба заслушали доклад заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина. Он сообщил, что на сегодня не зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний", - сообщили в МВД по итогам заседания в Херсоне штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Детали

Как сообщается, "централизованная вода соответствует нормам".

Ежедневно проводят отбор почти 150 проб воды - питьевой и речной. Однако, жителям пострадавших громад не советуют использовать воду из колодцев, необходимо проводить обеззараживание питьевой воды. Купание в водоемах строго запрещено.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По данным МВД, по состоянию на 13 часов 12 июня в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них: 32 (3801 дом) – на подконтрольной территории, 14 – на временно оккупированной. Эвакуированы 2743 человек, из которых 205 детей и 76 маломобильных лиц. Погибло 8 человек. 42 человека считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей. 2 человека погибли.

В Днепропетровской области отсутствует водоснабжение у почти 165 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов стабильной ее подачи.

«Фиксируем стабильное снижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Усиливаем меры безопасности для предупреждения травмирования людей и случаев краж», - отметил глава МВД Игорь Клименко.

Как указано, жители Херсонской области обращаются в полицию с сообщениями о подтоплении личного имущества. Зафиксировано 1927 заявлений.