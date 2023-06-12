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После подрыва Каховской ГЭС вспышек инфекционных болезней не фиксировали

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. После подрыва Каховской ГЭС вспышек инфекционных болезней пока не фиксировали. Об этом со ссылкой на доклад заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина сообщает МВД Украины, пишет УНН.

После подрыва Каховской ГЭС вспышек инфекционных болезней не фиксировали

Цитата

"Участники штаба заслушали доклад заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина. Он сообщил, что на сегодня не зафиксировано вспышек инфекционных заболеваний", - сообщили в МВД по итогам заседания в Херсоне штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС.

Детали

Как сообщается, "централизованная вода соответствует нормам".

Ежедневно проводят отбор почти 150 проб воды - питьевой и речной. Однако, жителям пострадавших громад не советуют использовать воду из колодцев, необходимо проводить обеззараживание питьевой воды. Купание в водоемах строго запрещено.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

По данным МВД, по состоянию на 13 часов 12 июня в Херсонской области остаются подтопленными 46 населенных пунктов, из них: 32 (3801 дом) – на подконтрольной территории, 14 – на временно оккупированной. Эвакуированы 2743 человек, из которых 205 детей и 76 маломобильных лиц. Погибло 8 человек. 42 человека считаются без вести пропавшими, из них - 7 детей.

В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт. Эвакуированы 982 человека, среди которых 167 детей. 2 человека погибли.

В Днепропетровской области отсутствует водоснабжение у почти 165 тыс. абонентов в 32 населенных пунктах. Продолжается подвоз воды и поиск вариантов стабильной ее подачи.

«Фиксируем стабильное снижение уровня воды в подтопленных населенных пунктах. Усиливаем меры безопасности для предупреждения травмирования людей и случаев краж», - отметил глава МВД Игорь Клименко.

Как указано, жители Херсонской области обращаются в полицию с сообщениями о подтоплении личного имущества. Зафиксировано 1927 заявлений.

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