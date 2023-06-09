Підрив Каховської ГЕС: в МОЗ розповіли, як захиститися від холери

КИЇВ. 9 червня. УНН. В МОЗ дали поради, як захиститися від холери на затоплених територіях, внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС. Зокрема, людей закликають не пити і не використовувати сиру воду та мити руки, фрукти та овочі водою, в якості якої впевнені, передає УНН.