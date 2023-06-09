Підрив Каховської ГЕС: в МОЗ розповіли, як захиститися від холери
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В МОЗ дали поради, як захиститися від холери на затоплених територіях, внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС. Зокрема, людей закликають не пити і не використовувати сиру воду та мити руки, фрукти та овочі водою, в якості якої впевнені, передає УНН.
В МОЗ зазначили, що соцмережами ширяться повідомлення про страшну епідемію холери і зауважили, що не потрібно поширювати неперевірену інформацію, а довіряти лише офіційним джерелам.
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"Будь ласка, не поширюйте неперевірену інформацію – так ви підіграєте ворогу. Слідкуйте за інформацією, яку публікують виключно офіційні джерела", - закликали в МОЗ.
Деталі
Повідомляється, що на затоплених, внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС, територіях можуть виникнути різні хвороби, насамперед – пов’язані з обмеженим доступом до чистої води: гепатит А, сальмонельози, шигельози, гострі кишкові інфекції (у т.ч. холера), ботулізм тощо. Також під час війни або стихійних лих завжди підвищується ризик виникнення спалаху холери, оскільки люди змушені жити без належних санітарних умов. В поточній ситуації спричинити холеру може змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, відтак – і забруднення колодязів.
Однак, з огляду на всі ризики, наразі у постраждалих від підтоплення та прилеглих до них районах здійснюється посилений епідеміологічний нагляд. Також збільшено запас всіх необхідних ліків.
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"Важливо пам'ятати, що холера поширюється через забруднену воду та їжу. Вона викликає сильну діарею, яка може призвести до різкого зневоднення організму та смерті. Якщо не розпочати лікування, сильне зневоднення може призвести до шоку, коми та смерті протягом кількох годин", - йдеться в повідомленні.
Так, в МОЗ пояснили, як захиститися від холери:
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- В жодному разі не пити і не використовувати сиру воду;
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- Мити руки, фрукти та овочі водою, в якості якої впевнені;
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- За можливістю уникати контакту з брудною водою;
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- Добре просмажувати м'ясо та рибу. Не збирати мертву рибу (або ту, що вмирає) та не їсти її.
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У МОЗ говорять, що перші симптоми холери включають у себе:
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- частий пронос – до 10 і більше разів на добу;
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- блювоту;
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- біль у животі.
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"Через сильну водянисту діарею людина втрачає багато рідини, що призводить до вкрай серйозного зневоднення. У перші дні хвороби людина втрачає до 10 л рідини", - зазначається в повідомленні.
Також в МОЗ назвали ознаки вкрай серйозного зневоднення:
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- спрага, сухість у роті;
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- темно-жовтий колір сечі, зменшення кількості сечі під час сечовипускання;
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- головний біль;
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- судоми м'язів;
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- різка зміна рис обличчя: западання очей, посиніння губ та вушних раковин;
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- погіршення стану шкіри: втрата пружності, шкіра легко збирається в складки і довго розправляється, руки та ноги стають зморшкуватими;
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- холодна шкіра за нормальної або зниженої температури тіла;
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- задишка та різка слабкість;
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- запаморочення;
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- прискорене серцебиття та дихання;
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- сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість;
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- можлива короткочасна втрата свідомості.
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"У разі появи ознак гострої кишкової інфекції – не чекайте розвитку захворювання – негайно зверніться до лікаря", - зазначається в повідомленні.