Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве рассказали, как защититься от холеры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Минздраве дали советы, как защититься от холеры на затопленных территориях, в результате теракта россиян на Каховской ГЭС. В частности, людей призывают не пить и не использовать сырую воду и мыть руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой уверены, передает УНН.
В Минздраве отметили, что в соцсетях распространяются сообщения о страшной эпидемии холеры и отметили, что не нужно распространять непроверенную информацию, а доверять только официальным источникам.
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"Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию – так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией, которую публикуют исключительно официальные источники", - призвали в Минздраве.
Детали
Сообщается, что на затопленных, в результате теракта россиян на Каховской ГЭС, территориях могут возникнуть различные болезни, прежде всего – связанные с ограниченным доступом к чистой воде: гепатит А, сальмонеллез, шигеллез, острые кишечные инфекции (в т.ч. холера), ботулизм и тому подобное. Также во время войны или стихийных бедствий всегда повышается риск возникновения вспышки холеры, поскольку люди вынуждены жить без надлежащих санитарных условий. В текущей ситуации вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно – и загрязнение колодцев.
Однако, учитывая все риски, сейчас в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Также увеличен запас всех необходимых лекарств.
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"Важно помнить, что холера распространяется через загрязненную воду и пищу. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма и смерти. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.
В Минздраве объяснили, как защититься от холеры:
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- Ни в коем случае не пить и не использовать сырую воду;
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- Мыть руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой уверены;
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- По возможности избегать контакта с грязной водой;
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- Хорошо прожаривать мясо и рыбу. Не собирать мертвую рыбу (или умирающую) и не есть ее.
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В Минздраве говорят, что первые симптомы холеры включают в себя:
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- частый понос – до 10 и более раз в сутки;
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- рвоту;
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- боль в животе.
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"Из-за сильной водянистой диареи человек теряет много жидкости, что приводит к крайне серьезному обезвоживанию. В первые дни болезни человек теряет до 10 л жидкости", - отмечается в сообщении.
Также в Минздраве назвали признаки крайне серьезного обезвоживания:
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- жажда, сухость во рту;
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- темно-желтый цвет мочи, уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;
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- головная боль;
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- судороги мышц;
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- резкое изменение черт лица: западение глаз, посинение губ и ушных раковин;
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- ухудшение состояния кожи: потеря упругости, кожа легко собирается в складки и долго расправляется, руки и ноги становятся морщинистыми;
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- холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;
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- одышка и резкая слабость;
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- головокружение;
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- учащенное сердцебиение и дыхание;
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- сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;
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- возможна кратковременная потеря сознания.
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"В случае появления признаков острой кишечной инфекции – не ждите развития заболевания – немедленно обратитесь к врачу", - отмечается в сообщении.