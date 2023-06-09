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Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве рассказали, как защититься от холеры

Киев • УНН

 • 548050 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В Минздраве дали советы, как защититься от холеры на затопленных территориях, в результате теракта россиян на Каховской ГЭС. В частности, людей призывают не пить и не использовать сырую воду и мыть руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой уверены, передает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве рассказали, как защититься от холеры

В Минздраве отметили, что в соцсетях распространяются сообщения о страшной эпидемии холеры и отметили, что не нужно распространять непроверенную информацию, а доверять только официальным источникам.

Цитата

"Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию – так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией, которую публикуют исключительно официальные источники", - призвали в Минздраве.

Детали

Сообщается, что на затопленных, в результате теракта россиян на Каховской ГЭС, территориях могут возникнуть различные болезни, прежде всего – связанные с ограниченным доступом к чистой воде: гепатит А, сальмонеллез, шигеллез, острые кишечные инфекции (в т.ч. холера), ботулизм и тому подобное. Также во время войны или стихийных бедствий всегда повышается риск возникновения вспышки холеры, поскольку люди вынуждены жить без надлежащих санитарных условий. В текущей ситуации вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно – и загрязнение колодцев.

Однако, учитывая все риски, сейчас в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Также увеличен запас всех необходимых лекарств.

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"Важно помнить, что холера распространяется через загрязненную воду и пищу. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма и смерти. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, как защититься от холеры:

  • Ни в коем случае не пить и не использовать сырую воду;
  • Мыть руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой уверены;
  • По возможности избегать контакта с грязной водой;
  • Хорошо прожаривать мясо и рыбу. Не собирать мертвую рыбу (или умирающую) и не есть ее.

В Минздраве говорят, что первые симптомы холеры включают в себя:

  • частый понос – до 10 и более раз в сутки;
  • рвоту;
  • боль в животе.

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"Из-за сильной водянистой диареи человек теряет много жидкости, что приводит к крайне серьезному обезвоживанию. В первые дни болезни человек теряет до 10 л жидкости", - отмечается в сообщении.

Также в Минздраве назвали признаки крайне серьезного обезвоживания:

  • жажда, сухость во рту;
  • темно-желтый цвет мочи, уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;
  • головная боль;
  • судороги мышц;
  • резкое изменение черт лица: западение глаз, посинение губ и ушных раковин;
  • ухудшение состояния кожи: потеря упругости, кожа легко собирается в складки и долго расправляется, руки и ноги становятся морщинистыми;
  • холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;
  • одышка и резкая слабость;
  • головокружение;
  • учащенное сердцебиение и дыхание;
  • сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;
  • возможна кратковременная потеря сознания.

"В случае появления признаков острой кишечной инфекции – не ждите развития заболевания – немедленно обратитесь к врачу", - отмечается в сообщении.

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