Подрыв Каховской ГЭС: в Минздраве рассказали, как защититься от холеры

В Минздраве отметили, что в соцсетях распространяются сообщения о страшной эпидемии холеры и отметили, что не нужно распространять непроверенную информацию, а доверять только официальным источникам.

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"Пожалуйста, не распространяйте непроверенную информацию – так вы подыгрываете врагу. Следите за информацией, которую публикуют исключительно официальные источники", - призвали в Минздраве.

Детали

Сообщается, что на затопленных, в результате теракта россиян на Каховской ГЭС, территориях могут возникнуть различные болезни, прежде всего – связанные с ограниченным доступом к чистой воде: гепатит А, сальмонеллез, шигеллез, острые кишечные инфекции (в т.ч. холера), ботулизм и тому подобное. Также во время войны или стихийных бедствий всегда повышается риск возникновения вспышки холеры, поскольку люди вынуждены жить без надлежащих санитарных условий. В текущей ситуации вызвать холеру может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно – и загрязнение колодцев.

Однако, учитывая все риски, сейчас в пострадавших от подтопления и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор. Также увеличен запас всех необходимых лекарств.

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"Важно помнить, что холера распространяется через загрязненную воду и пищу. Она вызывает сильную диарею, которая может привести к резкому обезвоживанию организма и смерти. Если не начать лечение, сильное обезвоживание может привести к шоку, коме и смерти в течение нескольких часов", - говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, как защититься от холеры:



Ни в коем случае не пить и не использовать сырую воду;



Мыть руки, фрукты и овощи водой, в качестве которой уверены;



По возможности избегать контакта с грязной водой;



Хорошо прожаривать мясо и рыбу. Не собирать мертвую рыбу (или умирающую) и не есть ее.



В Минздраве говорят, что первые симптомы холеры включают в себя:



частый понос – до 10 и более раз в сутки;



рвоту;



боль в животе.



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"Из-за сильной водянистой диареи человек теряет много жидкости, что приводит к крайне серьезному обезвоживанию. В первые дни болезни человек теряет до 10 л жидкости", - отмечается в сообщении.

Также в Минздраве назвали признаки крайне серьезного обезвоживания:



жажда, сухость во рту;



темно-желтый цвет мочи, уменьшение количества мочи во время мочеиспускания;



головная боль;



судороги мышц;



резкое изменение черт лица: западение глаз, посинение губ и ушных раковин;



ухудшение состояния кожи: потеря упругости, кожа легко собирается в складки и долго расправляется, руки и ноги становятся морщинистыми;



холодная кожа при нормальной или пониженной температуре тела;



одышка и резкая слабость;



головокружение;



учащенное сердцебиение и дыхание;



сонливость, вялость, растерянность и раздражительность;



возможна кратковременная потеря сознания.



"В случае появления признаков острой кишечной инфекции – не ждите развития заболевания – немедленно обратитесь к врачу", - отмечается в сообщении.