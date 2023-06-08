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Ризик появи холери: у Херсонську та Миколаївську області перерозподілили засоби для знезараження питної води

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води, адже на підтоплених територіях існує ризик виникнення інфекційних хвороб, зокрема, холери. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Ризик появи холери: у Херсонську та Миколаївську області перерозподілили засоби для знезараження питної води

У МОЗ зазначили, що на підтоплених територіях Херсонщини існує ризик виникнення інфекційних хвороб. Йдеться про групи гострих кишкових інфекцій, включно з холерою. Небезпека пов’язана з якістю питної води. Адже підтоплення таких об’єктів, як кладовища, вбиральні, поля, сміттєзвалища несуть в собі ризик розповсюдження збудників вірусних гепатитів, гельмінтозів та інших гострих інфекційних захворювань.

Цитата

«У нас є достатня кількість лікарських діагностичних засобів, щоб продіагностувати будь-які гострі кишкові інфекції. Ми не виключаємо, що серед інфекційних захворювань після відходу води можуть виникати точкові випадки холери. З нашого боку відповідний контроль посилено та зроблено все можливе, щоб таких випадків не сталося. Система охорони здоров’я готова до реагування», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зазначається, що моніторинг та епідемічний нагляд на підтоплених територіях проводять фахівці центрів контролю та профілактики хвороб.

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«Наразі мобілізовано 84 групи фахівців з 6 областей для спостереження та контролю. Зокрема, спеціалісти відбирають проби води з річки та криниць, допомагають з дезінфекцією колодязів на територіях, які зазнали підтоплень та інформують населення щодо способів профілактики кишкових інфекцій. У Херсонську та Миколаївську області вже перерозподілено бактерицидні таблетки та засоби для знезараження питної води. Запас бактерицидних засобів достатній для забезпечення Херсонщини щонайменше на 2 місяці», - інформує МОЗ.

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Повідомляється, що спеціалісти Центру контролю та профілактики хвороб за потреби забезпечуватимуть населення засобами для дезінфекції води та поверхонь у приватних будинках, які зазнали підтоплень.

«Загалом, дослідження поверхневих водойм та питної води проводять за кількома показниками: мікробіологічні та вірусологічні, санітарно-хімічні (жорсткість, вміст солей, мінералів тощо), токсикологічні (вміст хімікатів, отрут), на вміст нафтопродуктів або поверхнево-активних речовин», - зазначається в повідомленні.

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