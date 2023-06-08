Риск появления холеры: в Херсонскую и Николаевскую области перераспределили средства для обеззараживания питьевой воды

В Минздраве отметили, что на подтопленных территориях Херсонщины существует риск возникновения инфекционных болезней. Речь идет о группах острых кишечных инфекций, включая холеру. Опасность связана с качеством питьевой воды. Ведь подтопление таких объектов, как кладбища, туалеты, поля, свалки несут в себе риск распространения возбудителей вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний.

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«У нас есть достаточное количество лекарственных диагностических средств, чтобы продиагностировать любые острые кишечные инфекции. Мы не исключаем, что среди инфекционных заболеваний после отхода воды могут возникать точечные случаи холеры. С нашей стороны соответствующий контроль усилен и сделано все возможное, чтобы таких случаев не произошло. Система здравоохранения готова к реагированию», — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Отмечается, что мониторинг и эпидемический надзор на подтопленных территориях проводят специалисты центров контроля и профилактики болезней.

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«Сейчас мобилизовано 84 группы специалистов из 6 областей для наблюдения и контроля. В частности, специалисты отбирают пробы воды из реки и колодцев, помогают с дезинфекцией колодцев на территориях, подвергшихся подтоплению и информируют население о способах профилактики кишечных инфекций. В Херсонскую и Николаевскую области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды. Запас бактерицидных средств достаточен для обеспечения Херсонщины минимум на 2 месяца», - информирует Минздрав.

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Сообщается, что специалисты Центра контроля и профилактики болезней при необходимости будут обеспечивать население средствами для дезинфекции воды и поверхностей в частных домах, которые подверглись подтоплению.

«В общем, исследования поверхностных водоемов и питьевой воды проводят по нескольким показателям: микробиологические и вирусологические, санитарно-химические (жесткость, содержание солей, минералов и т.д.), токсикологические (содержание химикатов, ядов), на содержание нефтепродуктов или поверхностно-активных веществ», - отмечается в сообщении.