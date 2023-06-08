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Риск появления холеры: в Херсонскую и Николаевскую области перераспределили средства для обеззараживания питьевой воды

Киев • УНН

 • 510946 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Херсонскую и Николаевскую области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды, ведь на подтопленных территориях существует риск возникновения инфекционных болезней, в частности, холеры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Риск появления холеры: в Херсонскую и Николаевскую области перераспределили средства для обеззараживания питьевой воды

В Минздраве отметили, что на подтопленных территориях Херсонщины существует риск возникновения инфекционных болезней. Речь идет о группах острых кишечных инфекций, включая холеру. Опасность связана с качеством питьевой воды. Ведь подтопление таких объектов, как кладбища, туалеты, поля, свалки несут в себе риск распространения возбудителей вирусных гепатитов, гельминтозов и других острых инфекционных заболеваний.

Цитата

«У нас есть достаточное количество лекарственных диагностических средств, чтобы продиагностировать любые острые кишечные инфекции. Мы не исключаем, что среди инфекционных заболеваний после отхода воды могут возникать точечные случаи холеры. С нашей стороны соответствующий контроль усилен и сделано все возможное, чтобы таких случаев не произошло. Система здравоохранения готова к реагированию», — отметил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Отмечается, что мониторинг и эпидемический надзор на подтопленных территориях проводят специалисты центров контроля и профилактики болезней.

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«Сейчас мобилизовано 84 группы специалистов из 6 областей для наблюдения и контроля. В частности, специалисты отбирают пробы воды из реки и колодцев, помогают с дезинфекцией колодцев на территориях, подвергшихся подтоплению и информируют население о способах профилактики кишечных инфекций. В Херсонскую и Николаевскую области уже перераспределены бактерицидные таблетки и средства для обеззараживания питьевой воды. Запас бактерицидных средств достаточен для обеспечения Херсонщины минимум на 2 месяца», - информирует Минздрав.

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Сообщается, что специалисты Центра контроля и профилактики болезней при необходимости будут обеспечивать население средствами для дезинфекции воды и поверхностей в частных домах, которые подверглись подтоплению.

«В общем, исследования поверхностных водоемов и питьевой воды проводят по нескольким показателям: микробиологические и вирусологические, санитарно-химические (жесткость, содержание солей, минералов и т.д.), токсикологические (содержание химикатов, ядов), на содержание нефтепродуктов или поверхностно-активных веществ», - отмечается в сообщении.

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