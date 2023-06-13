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В Одесской области в воде обнаружили ротавирус

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате подрыва дамбы вода в Одесской области не заражена холерой, в пробах обнаружили ротавирус. В этом заверил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

В Одесской области в воде обнаружили ротавирус

Цитата

"Холеры в морской и речной воде в Одесской области мы не находим, но несколько дней подряд обнаруживаем ротавирус. Это острая кишечная инфекция, которой можно заразиться при купании в водоеме и при употреблении грязной воды", - отметил Игорь Кузин.

Добавим

Он добавил, что колодцы и собственные источники людям лучше не использовать, а пить воду только бутилированную и надлежащего качества.

Также главный санврач попросил людей некоторое время не покупать рыбу, особенно в несанкционированных точках продажи в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Дополнение

По словам начальника отдела госнадзора земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олега Павленко в воде в Южном округе специалисты санэпидслужбы обнаружили холерную и кишечную палочки.

В свою очередь, в Минздраве заявляют, что вспышки инфекционных болезней, которые могут возникнуть на Херсонщине из-за затопления в результате подрыва Каховской ГЭС, пока не зафиксировано. Сообщается, что постоянно мониторится состояние питьевой воды в водопроводе, скважинах и колодцах, а также осуществляется мониторинг воды из поверхностных водоемов.

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