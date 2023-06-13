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Після підриву Каховської ГЕС виявили холерну та кишкову палички - представник Держекоінспекції

Київ • УНН

 • 1361942 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Після підриву Каховської ГЕС почали перевірки у Південному окрузі, у воді фахівці санепідслужби виявили холерну та кишкову палички, заявив начальник відділу держеконагляду (контролю) земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко під час круглого столу, передає УНН.

Після підриву Каховської ГЕС виявили холерну та кишкову палички - представник Держекоінспекції

Цитата

“Ми моніторимо Південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи СЕС, вони відслідковують санепідеміологічну обстановку, адже затопило дуже багато населених пунктів, всі каналізації, надвірних будівель, все це було затоплено. Ми досліджуємо забруднення воду по хімії, а вони (фахівці санепідслужби — ред.) — по біології“, - сказав Олег Павленко.

Від також додав, що після того, як мине затоплення, криницями можна буде користуватися лише після їхньої ретельного очищення та проведення додаткових лабораторних аналізів якості води.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

У Міністерстві охорони здоров'я попереджають, що через масовий мор риби на Дніпропетровщині і у інших областях, внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС, необхідно бути вкрай обережним. Не вживати мертву рибу та не купувати її в місцях стихійної торгівлі, через великий ризик інфекційного захворювання на ботулізм.

Щоб уникнути захворювання на гострі кишкові інфекції, Міністерство охорони здоров'я закликало жителів в областях, що наразі потерпають від наслідків підриву Каховської греблі, не споживати неочищену воду.

Ідеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області. Там через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств вода має високий рівень забруднення. 

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