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После подрыва Каховской ГЭС обнаружили холерную и кишечную палочки - представитель Госэкоинспекции

Киев • УНН

 • 1361942 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. После подрыва Каховской ГЭС начали проверки в Южном округе, в воде специалисты санэпидслужбы обнаружили холерную и кишечную палочки, заявил начальник отдела госнадзора (контроля) земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко во время круглого стола, передает УНН.

После подрыва Каховской ГЭС обнаружили холерную и кишечную палочки - представитель Госэкоинспекции

Цитата

“Мы мониторим Южный округ, ежедневно отбираем пробы воды и делаем анализы. Очень большой загрязненности нет, но уже есть несколько случаев выявления холерной и кишечной палочек. С нами параллельно делает анализы СЭС, они отслеживают санэпидемиологическую обстановку, ведь затопило очень много населенных пунктов, все канализации, надворные постройки, все это было затоплено. Мы исследуем загрязнение воды по химии, а они (специалисты санэпидеслужбы — ред.) — по биологии“, - сказал Олег Павленко.

От также добавил, что после того, как минует затопление, колодцами можно будет пользоваться лишь после их тщательной очистки и проведения дополнительных лабораторных анализов качества воды.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

В Министерстве здравоохранения предупреждают, что из-за массового мора рыбы в Днепропетровской области и в других областях, в результате террористического уничтожения россиянами Каховской ГЭС, необходимо быть крайне осторожным. Не употреблять мертвую рыбу и не покупать ее в местах стихийной торговли, из-за большого риска инфекционного заболевания ботулизмом.

Чтобы избежать заболевания острыми кишечными инфекциями, Министерство здравоохранения призвало жителей в областях, которые сейчас страдают от последствий подрыва Каховской дамбы, не потреблять неочищенную воду.

Речь идет о Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях. Там из-за затопления полей, канализационных построек, кладбищ и домохозяйств вода имеет высокий уровень загрязнения.

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