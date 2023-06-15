Підрив Каховської ГЕС: у чотирьох областях є близько 2 тис. тестів для діагностики холери
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях є близько 2 тис. швидких тестів для діагностування холери. Загалом в Україні є 62 набори для лікування випадків холери. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«... сумарно в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях у нас близько 2 тис. швидких тестів (для діагностування холери – ред.), і ми очікуємо також, що на наступному тижні у нас буде додаткова поставка ще 5 тис. таких тестів», - розповів Кузін.
Деталі
Також Кузін зазначив, що тестів для діагностики холери достатньо.
За його словами, всього в Україні 3700 швидких тестів для діагностики холери.
«І сумарно у нас 62 набори для лікування випадків холери. Це спеціалізовані набори діагностичного лікування, профілактичні, які зараз перебувають на рівні опорних лікарень. Цих наборів, реагентів, розхідних матеріалів, ліків вистачає для надання медичної допомоги щонайменше для 50 або для 100 пацієнтів допоки не будуть підвезені з національних резервів, або з національних запасів ті, чи інші ліки», - зазначив Кузін.
Доповнення
Наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.
Також наразі не спостерігається спалахів інфекційних захворювань. Епідеміологічна ситуація в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях стабільна.
Проте найбільш суттєві відхилення від показників безпеки зараз спостерігаються у поверхневих водоймах в Одеській області.