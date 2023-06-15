Подрыв Каховской ГЭС: в четырех областях есть около 2 тыс. тестов для диагностики холеры

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«... суммарно в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях у нас около 2 тыс. быстрых тестов (для диагностирования холеры – ред.), и мы ожидаем также, что на следующей неделе у нас будет дополнительная поставка еще 5 тыс. таких тестов», - рассказал Кузин.

Детали

Также Кузин отметил, что тестов для диагностики холеры достаточно.

По его словам, всего в Украине 3700 быстрых тестов для диагностики холеры.

«И суммарно у нас 62 набора для лечения случаев холеры. Это специализированные наборы диагностического лечения, профилактические, которые сейчас находятся на уровне опорных больниц. Этих наборов, реагентов, расходных материалов, лекарств хватает для оказания медицинской помощи минимум для 50 или для 100 пациентов пока не будут подвезены из национальных резервов, или из национальных запасов те или иные лекарства», - отметил Кузин.

Дополнение

В настоящее время в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру.

Также в настоящее время не наблюдается вспышек инфекционных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях стабильная.

Однако наиболее существенные отклонения от показателей безопасности сейчас наблюдаются в поверхностных водоемах в Одесской области.