У поверхневих водоймах Одещини наразі фіксуються найбільші відхилення від норми - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Найбільш суттєві відхилення від показників безпеки зараз спостерігаються у поверхневих водоймах в Одеській області. Ситуація доволі ризикована. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Найбільш суттєві відхилення від показників безпеки зараз спостерігаються в Одеській області. Це стосується показників по вірусологічним дослідженням, по мікробіологічним дослідженням, та по паразитологічним дослідженням", - сказав Кузін.
Тому він наголосив на тому, що зараз не потрібно користуватися водоймами в рекреаційних цілях й нагадав про заборону вилову риби.
"Насправді ситуація є доволі ризикована, тому ще раз закликаю не користуватися водоймами, не виловлювати рибу", - додав Кузін.
Доповнення
В Українському науковому центрі екології моря вважають, що для того, аби зафіксувати, які саме забруднювачі потрапили до Чорного моря через підрив Каховської ГЕС, потрібно вийти в море й відібрати проби. Наразі йдуть переговори з військовими.
Раніше українські екологи повідомляли, що принаймні рік українцям не рекомендується плавати в морі та ловити рибу поблизу Одеси через підрив російськими силами Каховської ГЕС.