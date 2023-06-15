В поверхностных водоемах Одесской области сейчас фиксируются наибольшие отклонения от нормы - Минздрав

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"Наиболее существенные отклонения от показателей безопасности сейчас наблюдаются в Одесской области. Это касается показателей по вирусологическим исследованиям, по микробиологическим исследованиям, и по паразитологическим исследованиям", - сказал Кузин.

Поэтому он отметил, что сейчас не нужно пользоваться водоемами в рекреационных целях и напомнил о запрете вылова рыбы.

"На самом деле ситуация довольно рискованная, поэтому еще раз призываю не пользоваться водоемами, не вылавливать рыбу", - добавил Кузин.

Дополнение

В Украинском научном центре экологии моря считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Сейчас идут переговоры с военными.

Ранее украинские экологи сообщали, что по крайней мере год украинцам не рекомендуется плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС.