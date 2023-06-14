Підрив Каховської ГЕС: принаймні рік людям не рекомендується плавати в морі та рибалити поблизу Одеси

Цитата

"Проблема в тому, що токсичні речовини депонуються, у тому числі на морському дні. Наприклад, ситуація поліпшиться через місяць, може два, до осені. Але восени ми побачимо, що коли будуть шторми, ситуація знову буде важкою, оскільки змучені частки потраплять у воду й відповідно все забруднення, ми називаємо це вторинним забрудненням, потрапить знову у воду. Це потрібно також знати та розуміти, що принаймні на рік ми відрізані від курортного сезону", - розповів Коморін.

Саме тому він також не рекомендує рік не вживати рибу, яка була виловлена на березі Чорного моря, зокрема в районі Одеси та Миколаєва.

Доповнення

В Українському науковому центрі екології моря вважають, що для того, щоб зафіксувати, які саме забруднювачі потрапили до Чорного моря через підрив Каховської ГЕС, потрібно вийти в море й відібрати проби. Наразі йдуть переговори з військовими.

Нагадаємо

Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС до Чорного моря потрапила прісна вода. На сьогодні екологи фіксують стабілізацію з опріснення - 2,5 проміле при мінімальній нормі 12 проміле. Внаслідок підриву дамби вода на Одещині не заражена холерою, проте у пробах виявили ротавірус.