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Подрыв Каховской ГЭС: по крайней мере год людям не рекомендуется плавать в море и рыбачить вблизи Одессы

Киев • УНН

 • 1285282 просмотра

КИЕВ, 14 июня, УНН. По крайней мере год украинцам не рекомендуется плавать в море и ловить рыбу вблизи Одессы из-за подрыва российскими силами Каховской ГЭС. Об этом сообщил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: по крайней мере год людям не рекомендуется плавать в море и рыбачить вблизи Одессы

Цитата

"Проблема в том, что токсичные вещества депонируются, в том числе на морском дне. Например, ситуация улучшится через месяц, может два, к осени. Но осенью мы увидим, что когда будут штормы, ситуация снова будет тяжелой, поскольку измученные частицы попадут в воду и соответственно все загрязнение, мы называем это вторичным загрязнением, попадет снова в воду. Это нужно также знать и понимать, что по крайней мере на год мы отрезаны от курортного сезона", - рассказал Коморин.

Именно поэтому он также не рекомендует год не употреблять рыбу, которая была выловлена на берегу Черного моря, в частности в районе Одессы и Николаева.

Дополнение

В Украинском научном центре экологии моря считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Сейчас идут переговоры с военными.

Напомним

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черное море попала пресная вода. На сегодня экологи фиксируют стабилизацию по опреснению - 2,5 промилле при минимальной норме 12 промилле. В результате подрыва дамбы вода в Одесской области не заражена холерой, однако в пробах обнаружили ротавирус.

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