Екологи хочуть вийти в Чорне море для взяття проб, тривають переговори з військовими

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"Ми думаємо, що для того, щоб зафіксувати, які саме потрапили забруднювачі до Чорного моря, потрібно вийти в море й відібрати відповідні проби. Вже йдуть певні переговори з військовими, щоб ми на їх суднах це зробили", - розповів Коморін.

Він зазначив, що є певні труднощі з огляду на безпеку, але вважає, що їх подолають.

Нагадаємо

Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС до Чорного моря потрапила прісна вода. На сьогодні екологи фіксують стабілізацію з опріснення - 2,5 проміле при мінімальній нормі 12 проміле. Внаслідок підриву дамби вода на Одещині не заражена холерою,проте у пробах виявили ротавірус.