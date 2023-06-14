Екологи хочуть вийти в Чорне море для взяття проб, тривають переговори з військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Українському науковому центрі екології моря вважають, що для того, щоб зафіксувати, які саме забруднювачі потрапили до Чорного моря через підрив Каховської ГЕС, потрібно вийти в море й відібрати проби. Наразі йдуть переговори з військовими. Про це повідомив директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Ми думаємо, що для того, щоб зафіксувати, які саме потрапили забруднювачі до Чорного моря, потрібно вийти в море й відібрати відповідні проби. Вже йдуть певні переговори з військовими, щоб ми на їх суднах це зробили", - розповів Коморін.
Він зазначив, що є певні труднощі з огляду на безпеку, але вважає, що їх подолають.
Нагадаємо
Унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС до Чорного моря потрапила прісна вода. На сьогодні екологи фіксують стабілізацію з опріснення - 2,5 проміле при мінімальній нормі 12 проміле. Внаслідок підриву дамби вода на Одещині не заражена холерою,проте у пробах виявили ротавірус.