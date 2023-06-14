Экологи хотят выйти в Черное море для взятия проб, продолжаются переговоры с военными

Цитата

"Мы думаем, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно попали загрязнители в Черное море, нужно выйти в море и отобрать соответствующие пробы. Уже идут определенные переговоры с военными, чтобы мы на их судах это сделали", - рассказал Коморин.

Он отметил, что есть определенные трудности с точки зрения безопасности, но считает, что их преодолеют.

Напомним

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черное море попала пресная вода. На сегодня экологи фиксируют стабилизацию по опреснению - 2,5 промилле при минимальной норме 12 промилле. В результате подрыва дамбы вода в Одесской области не заражена холерой, однако в пробах обнаружили ротавирус.