Экологи хотят выйти в Черное море для взятия проб, продолжаются переговоры с военными
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Украинском научном центре экологии моря считают, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно загрязнители попали в Черное море из-за подрыва Каховской ГЭС, нужно выйти в море и отобрать пробы. Сейчас идут переговоры с военными. Об этом сообщил директор Украинского национального центра экологии моря Виктор Коморин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Мы думаем, что для того, чтобы зафиксировать, какие именно попали загрязнители в Черное море, нужно выйти в море и отобрать соответствующие пробы. Уже идут определенные переговоры с военными, чтобы мы на их судах это сделали", - рассказал Коморин.
Он отметил, что есть определенные трудности с точки зрения безопасности, но считает, что их преодолеют.
Напомним
В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Черное море попала пресная вода. На сегодня экологи фиксируют стабилизацию по опреснению - 2,5 промилле при минимальной норме 12 промилле. В результате подрыва дамбы вода в Одесской области не заражена холерой, однако в пробах обнаружили ротавирус.