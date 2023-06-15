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Станом на сьогодні в Україні не було зафіксовано випадків та підозр на холеру – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Станом на сьогодні в Україні не було зафіксовано випадків та підозр на холеру – МОЗ

Цитата

"Станом на сьогодні в Україні не було зареєстровано, ані випадків, ані підозр на холеру", - сказав Кузін.

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За його словами, з 1 червня кожного року в Україні запроваджується посилений епідеміологічний нагляд за холерою по всім областям.

"Він полягає в тому, що з води поверхневих водойм забезпечується щоденний відбір зразків на наявність холери, і такі дослідження з 1 червня вже розпочалися. Ми маємо результати. З навколишнього середовища ми не виділяємо зараз холерний вібріон", - розповів Кузін.

Українські Національні Новини

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