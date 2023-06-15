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По состоянию на сегодня в Украине не было зафиксировано случаев и подозрений на холеру - Минздрав

Киев • УНН

 • 763543 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сейчас в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

По состоянию на сегодня в Украине не было зафиксировано случаев и подозрений на холеру - Минздрав

Цитата

"По состоянию на сегодня в Украине не было зарегистрировано, ни случаев, ни подозрений на холеру", - сказал Кузин.

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По его словам, с 1 июня каждого года в Украине вводится усиленный эпидемиологический надзор за холерой по всем областям.

"Он заключается в том, что из воды поверхностных водоемов обеспечивается ежедневный отбор образцов на наличие холеры, и такие исследования с 1 июня уже начались. Мы имеем результаты. Из окружающей среды мы не выделяем сейчас холерный вибрион", - рассказал Кузин.

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