По состоянию на сегодня в Украине не было зафиксировано случаев и подозрений на холеру - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сейчас в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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"По состоянию на сегодня в Украине не было зарегистрировано, ни случаев, ни подозрений на холеру", - сказал Кузин.
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По его словам, с 1 июня каждого года в Украине вводится усиленный эпидемиологический надзор за холерой по всем областям.
"Он заключается в том, что из воды поверхностных водоемов обеспечивается ежедневный отбор образцов на наличие холеры, и такие исследования с 1 июня уже начались. Мы имеем результаты. Из окружающей среды мы не выделяем сейчас холерный вибрион", - рассказал Кузин.