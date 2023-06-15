Після підриву Каховської ГЕС у п'яти найближчих областях епідситуація стабільна - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Через підрив росіянами Каховської ГЕС наразі не спостерігається спалахів інфекційних захворювань. Епідеміологічна ситуація в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях стабільна. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Станом на сьогодні по територіях п’яти областей: Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської епідеміологічна ситуація є стабільною, керованою, і вона відповідає тому часу року, який зараз є. Ми не спостерігаємо зараз спалаху інфекційних захворювань», - розповів Кузін.
Деталі
Він повідомив, що спостерігаються сезонні захворюваності на різні гострі кишкові інфекції.
«Станом на сьогоднішній ранок по місту Херсону було госпіталізовано лише два пацієнти з гострою кишковою інфекцією. Ці випадки не пов’язані з підтопленням. Найчастіше ми спостерігаємо вживання овочів або фруктів, які придбані на ринках, або приготовлені з порушенням певних вимог, або не були помиті», - сказав Кузін.
Доповнення
Щоб уникнути захворювання на гострі кишкові інфекції Міністерство охорони здоров'я закликало жителів в областях, що наразі потерпають від наслідків підриву Каховської греблі, не споживати неочищену воду.