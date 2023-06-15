После подрыва Каховской ГЭС в пяти ближайших областях эпидситуация стабильная - Минздрав

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«По состоянию на сегодня по территориям пяти областей: Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской эпидемиологическая ситуация является стабильной, управляемой, и она соответствует тому времени года, которое сейчас есть. Мы не наблюдаем сейчас вспышки инфекционных заболеваний», - рассказал Кузин.

Детали

Он сообщил, что наблюдаются сезонные заболеваемости различными острыми кишечными инфекциями.

«По состоянию на сегодняшнее утро по городу Херсону было госпитализировано только два пациента с острой кишечной инфекцией. Эти случаи не связаны с подтоплением. Чаще всего мы наблюдаем употребление овощей или фруктов, которые приобретены на рынках, или приготовлены с нарушением определенных требований, или не были помыты», - сказал Кузин.

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Во избежание заболевания острыми кишечными инфекциями Министерство здравоохранения призвало жителей в областях, которые сейчас страдают от последствий подрыва Каховской плотины, не потреблять неочищенную воду.