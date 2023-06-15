После подрыва Каховской ГЭС в пяти ближайших областях эпидситуация стабильная - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС пока не наблюдается вспышек инфекционных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях стабильная. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«По состоянию на сегодня по территориям пяти областей: Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской эпидемиологическая ситуация является стабильной, управляемой, и она соответствует тому времени года, которое сейчас есть. Мы не наблюдаем сейчас вспышки инфекционных заболеваний», - рассказал Кузин.
Детали
Он сообщил, что наблюдаются сезонные заболеваемости различными острыми кишечными инфекциями.
«По состоянию на сегодняшнее утро по городу Херсону было госпитализировано только два пациента с острой кишечной инфекцией. Эти случаи не связаны с подтоплением. Чаще всего мы наблюдаем употребление овощей или фруктов, которые приобретены на рынках, или приготовлены с нарушением определенных требований, или не были помыты», - сказал Кузин.
Дополнение
Во избежание заболевания острыми кишечными инфекциями Министерство здравоохранения призвало жителей в областях, которые сейчас страдают от последствий подрыва Каховской плотины, не потреблять неочищенную воду.