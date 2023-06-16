Подрыв Каховской ГЭС: количество случаев инфекционных заболеваний соответствует сезонной норме - Минздрав

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"Мы фиксируем лишь единичные случаи инфекционных заболеваний. С начала подтопления в больницу было доставлено 5 пациентов с инфекционными болезнями, но эти показатели соответствуют стандартам к тому периоду времени, где мы сейчас находимся. Вспышек действительно не было зарегистрировано", - отметил Кузин.

Детали

По словам главного государственного санитарного врача на это повлияло сразу несколько факторов. В первую очередь ситуации помогло то, что население имеет доступ к чистой питьевой воде в результате работы органов местной власти и волонтеров. В случае недоступности подвозной воды, были выданы и активно используются таблетки для обеззараживания.

По мнению заместителя министра здравоохранения, также важным фактором стала низкая плотность населения. Ведь определенное количество населения Херсонской области покинуло дома из-за вооруженной агрессии.

"Все поверхностные воды и централизованное водоснабжение, и питьевое водоснабжение мы сейчас контролируем по всему побережью и у нас это территории Одесской Николаевской, Херсонской Запорожской Днепропетровской областей. Всего сформировано 38 мониторинговых точек. Начиная с 6 июня было проведено более 1000 исследований. Лаборатории ежедневно проводят эти анализы воды", - сообщил Кузин.

Он отметил, что эксперты фиксируют загрязнение по всей протяженности Черного моря реки и русла Днепра но наиболее существенное отклонение которое касается как вирусологических, микробиологических, паразитологических, зафиксировано по состоянию на сейчас в Одесской области.

"Поэтому сейчас хочу подчеркнуть, что сейчас запрет на купание в Одесской области должен действовать. И строго выполняться именно населением, которое там сейчас находится", - отметил главный санитарный врач страны.

По его словам, такой интенсивный надзор за водой будет происходить до момента полной ликвидации чрезвычайной ситуации. Далее лаборатории перейдут на рутинный мониторинг, который осуществляется ежегодно. С 1 июня по конец сентября начинается сезон так называемый «холерный», когда Минздрав начинает мониторить воду и точно так же исследовать образцы от пациентов на холеру. Этот сезон закончится в конце сентября, когда ведомство завершит дополнительные исследования проб воды поверхностных вод.

Дополнение

Кузин также напомнил, что по руслу Днепра и прилегающих населенных пунктах наблюдается массовый мор рыбы. Сейчас в этих областях введен запрет на вылов и усилен контроль за ее несанкционированной транспортировкой. Он отметил, что рыбу запрещено употреблять из-за риска заражения ботулизмом.

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