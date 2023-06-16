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Підрив Каховської ГЕС: Вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше норми - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС наразі не можливо повністю оцінити, але вони будуть величезні й для довкілля, і для здоров'я людей, говорить Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, в інтерв'ю ВВС Україна, пише УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Вода у Дніпрі забруднена у 28 тисяч разів більше норми - МОЗ

Цитата 

“ У 28 тисяч разів було перевищення по певних показниках [у річці Дніпро - ред.].

Тому заборонене купання, вилов риби, не можна пити цю воду, поїти скот. Коли людина буде купатися в такій воді, то потенційно може виникнути захворювання.

Очисні споруди перейшли на екстрені режими дезінфекції. Посилено моніторинг щодо якості води у водопровідній мережі, щоб не пропустити спалах”, - говорить Ляшко. 

Деталі 

Міністр зазначає, що вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання, для купання.

Також достеменно не відомо чи буде придатне узбережжя Чорного моря цьогоріч для пляжного відпочинку, адже вода тільки починає відходити з населених пунктів. І те, наскільки швидко море очиститься, залежить від ступеня руйнування дамби, від того, як вода буде виходити з лиману

Міністр зазначає, що жодного випадку холери у людей немає. Проводиться епідмоніторинг водойм і періодично виявляють холерні вібріони як пов'язані з підтопленням, так і не пов'язані. 

Через підтоплення каналізаційних споруд забруднена вода може потрапити в мережі водопостачання. А це може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб, у тому числі холери.

Спочатку це можуть бути гострі кишкові інфекції, зазвичай бактеріологічні. Потім друга хвиля - це вже вірусні інфекції: гепатити, холера. А потім третя - паразитози.

Виявити ці захворювання у людей можливо буде, коли норми буде перевищено остаточно. Як зазначає Ляшко, якщо говорити про воду у Дніпрі, через прорив дамби вона затопила велику територію. Фіксують перевищення по мікробному числу в десятки тисяч разів.

Стурбованість екологами щодо виникнення “сибірки” також не співвідноситься з реальними загрозами, адже ризик виникнення саме цієї хвороби низький. Але це залежить від того, як люди дотримуватимуться заборони використання води. Якщо спори, змиті водою, будуть потихеньку іти у море, то ризик низький. Якщо будуть порушення, будуть цією водою поїти тварин, прогноз буде іншим.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поверхневих водоймах Одещини наразі фіксуються найбільші відхилення від норми - МОЗ

Доповнення 

Також міністр охорони здоров'я зауважив, що наразі робиться все можливе, щоб забезпечити людей придатною до вживання водою. Уряд виділив півтора мільярда гривень для постраждалих регіонів: Миколаївської, Херсонської, Запорізької й Дніпропетровської областей. Ці регіони мінімально три місяці будуть жити на підвізній воді. 

Органам місцевого самоврядування надали та таблетки для знезараження, аби вони могли забезпечити ними населення. 

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