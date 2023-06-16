Подрыв Каховской ГЭС: Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы - Минздрав

Цитата

“ В 28 тысяч раз было превышение по определенным показателям [в реке Днепр - ред.].

Поэтому запрещено купание, вылов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, то потенциально может возникнуть заболевание.

Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг по качеству воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку”, - говорит Ляшко.

Детали

Министр отмечает, что вся акватория ниже Каховской дамбы не пригодна для использования, для купания.

Также точно не известно будет ли пригодно побережье Черного моря в этом году для пляжного отдыха, ведь вода только начинает отходить из населенных пунктов. И то, насколько быстро море очистится, зависит от степени разрушения дамбы, от того, как вода будет выходить из лимана

Министр отмечает, что ни одного случая холеры у людей нет. Проводится эпидмониторинг водоемов и периодически выявляют холерные вибрионы как связанные с подтоплением, так и не связанные.

Из-за подтопления канализационных сооружений загрязненная вода может попасть в сети водоснабжения. А это может привести к вспышкам острых кишечных инфекционных болезней, в том числе холеры.

Сначала это могут быть острые кишечные инфекции, обычно бактериологические. Затем вторая волна - это уже вирусные инфекции: гепатиты, холера. А потом третья - паразитозы.

Выявить эти заболевания у людей возможно будет, когда нормы будут превышены окончательно. Как отмечает Ляшко, если говорить о воде в Днепре, из-за прорыва дамбы она затопила большую территорию. Фиксируют превышение по микробному числу в десятки тысяч раз.

Обеспокоенность экологами относительно возникновения “сибирской язвы” также не соотносится с реальными угрозами, ведь риск возникновения именно этой болезни низкий. Но это зависит от того, как люди будут придерживаться запрета использования воды. Если споры, смытые водой, будут потихоньку идти в море, то риск низкий. Если будут нарушения, будут этой водой поить животных, прогноз будет другим.

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Дополнение

Также министр здравоохранения отметил, что сейчас делается все возможное, чтобы обеспечить людей пригодной к употреблению водой. Правительство выделило полтора миллиарда гривен для пострадавших регионов: Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Эти регионы минимально три месяца будут жить на подвозной воде.

Органам местного самоуправления предоставили и таблетки для обеззараживания, чтобы они могли обеспечить ими население.