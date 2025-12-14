Під час візиту Зеленського у Берліні встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху
Президент Зеленський прибув до Берліна для участі в мирному саміті, де запроваджено найвищий рівень безпеки "0". Це означає очікування нападів або замаху, що призвело до посилення заходів безпеки по всьому місту.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна на свій сьомий візит з початку повномасштабного вторгнення росії, який цього разу присвячений головному мирному саміту. Під час перебування українського глави держави у місті запроваджений безпрецедентний рівень безпеки. Про це повідомляє видання Bild, пише УНН.
Столиця Німеччини перебуває у стані абсолютної надзвичайної ситуації та вживає безпрецедентних заходів безпеки по всьому центру міста.
Для Зеленського встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху. У зв'язку з цим Берлін підвищив свій апарат безпеки до максимального рівня, хоча точні деталі операції тримаються в таємниці. Американські переговірники також вже прибули до міста.
У понеділок берлінцям рекомендовано уникати урядового кварталу, який буде забарикадовано, а каналізаційні труби заблоковано. Центр дорожньої інформації VIZ попереджає про цілоденні перекриття та посилені заходи навколо урядового району, включаючи перекриття під'їзних шляхів шлагбаумами.
