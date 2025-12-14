Під час візиту Зеленського у Берліні встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху

$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 754 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 5336 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 29665 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 53915 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 38580 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 38274 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31334 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19719 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18757 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16437 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів14 грудня, 03:31 • 15242 перегляди
Ізраїль заявив про ліквідацію високопоставленого командира ХАМАС у Газі14 грудня, 04:00 • 4382 перегляди
У передмісті Парижа запрацювала найдовша в Європі міська канатна дорога14 грудня, 04:44 • 6352 перегляди
Стармер готує зміну посла у США на тлі загострення відносин із Трампом14 грудня, 05:38 • 5806 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну07:29 • 7286 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 36218 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 41995 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 41530 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 51260 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 75252 перегляди
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 19857 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 22013 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 26948 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 61388 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 41879 перегляди
Під час візиту Зеленського у Берліні встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Президент Зеленський прибув до Берліна для участі в мирному саміті, де запроваджено найвищий рівень безпеки "0". Це означає очікування нападів або замаху, що призвело до посилення заходів безпеки по всьому місту.

Під час візиту Зеленського у Берліні встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху
Фото: Bild

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна на свій сьомий візит з початку повномасштабного вторгнення росії, який цього разу присвячений головному мирному саміту. Під час перебування українського глави держави у місті запроваджений безпрецедентний рівень безпеки. Про це повідомляє видання Bild, пише УНН.

Деталі

Столиця Німеччини перебуває у стані абсолютної надзвичайної ситуації та вживає безпрецедентних заходів безпеки по всьому центру міста.

Кушнер та Віткофф прибули до Берліна на зустріч із Зеленським - ЗМІ14.12.25, 12:50 • 1742 перегляди

Для Зеленського встановлено рівень безпеки "0" – найвищий, що означає очікування нападів або замаху. У зв'язку з цим Берлін підвищив свій апарат безпеки до максимального рівня, хоча точні деталі операції тримаються в таємниці. Американські переговірники також вже прибули до міста.

Фото: Bild
Фото: Bild

У понеділок берлінцям рекомендовано уникати урядового кварталу, який буде забарикадовано, а каналізаційні труби заблоковано. Центр дорожньої інформації VIZ попереджає про цілоденні перекриття та посилені заходи навколо урядового району, включаючи перекриття під'їзних шляхів шлагбаумами.

Зеленський прибув до Німеччини на зустріч із американською делегацією14.12.25, 14:42 • 690 переглядiв

Степан Гафтко

