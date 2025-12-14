Во время визита Зеленского в Берлине установлен уровень безопасности "0" – самый высокий, что означает ожидание нападений или покушения
Президент Зеленский прибыл в Берлин для участия в мирном саммите, где введен самый высокий уровень безопасности "0". Это означает ожидание нападений или покушения, что привело к усилению мер безопасности по всему городу.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин со своим седьмым визитом с начала полномасштабного вторжения России, который на этот раз посвящен главному мирному саммиту. Во время пребывания украинского главы государства в городе введен беспрецедентный уровень безопасности. Об этом сообщает издание Bild, пишет УНН.
Детали
Столица Германии находится в состоянии абсолютной чрезвычайной ситуации и принимает беспрецедентные меры безопасности по всему центру города.
Для Зеленского установлен уровень безопасности "0" – самый высокий, что означает ожидание нападений или покушения. В связи с этим Берлин повысил свой аппарат безопасности до максимального уровня, хотя точные детали операции держатся в тайне. Американские переговорщики также уже прибыли в город.
В понедельник берлинцам рекомендовано избегать правительственного квартала, который будет забаррикадирован, а канализационные трубы заблокированы. Центр дорожной информации VIZ предупреждает о целодневных перекрытиях и усиленных мерах вокруг правительственного района, включая перекрытие подъездных путей шлагбаумами.
