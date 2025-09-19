П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними

Спритність, таємниці, ситуації, де секунди мають значення, а кожен рух може стати останнім - все це і набагато більше для справжніх поціновувачів гостросюжетних фільмів. УНН пропонує добірку серіалів, які можна переглянути вихідними.

Нічний агент (The Night Agent) 2023

Сюжет серіалу зосереджений на працівниках рятувальної служби. Виявляється, що оператори, які слідкують за телефонною лінією, відіграють ключову роль у роботі всієї рятувальної системи. У центрі уваги опиняються уважні агенти, серед яких є співробітник Федерального бюро розслідувань, який приймає вхідні дзвінки. Саме йому доведеться розслідувати несподівану нову справу, пов’язану зі смертельно небезпечною змовою. Він розкриває існування шпигуна у Білому домі і стає єдиним, хто знає про підготовку масштабної диверсії.

• Жанр: детективи, драма, трилери, бойовик;

• Країна: США;

• Режисери: Адам Аркін, Ґай Ферланд, Сет Ґордон;

• Актори: Габріель Бассо, Люсіан Б'юкенен, Фола Еванс-Екінбола, Сара Дежарден, Ев Гарлоу, Фенікс Рей, Енріке Мурсіано, Девід Браян Вудсайд, Хонг Чау.

Англійка (The English) 2022

У центрі сюжету - англійська аристократка Корнелія Лок, яка вирушає у небезпечну подорож. Супроводжує її кавалер Ілай Віпп - досвідчений розвідник і надійний союзник. Разом вони долають суворі простори Дикого Заходу, де на кожному кроці чекають випробування. У дорозі герої поступово відкривають одне одного з нового боку. На шляху до Вайомінгу на них чекають події, що змінять їхнє життя. Доля Корнелії й Ілая виявиться тісно переплетеною, а випробування стануть ключем до їхнього майбутнього.

• Жанр: драма, бойовик;

• Країна: Велика Британія, США;

• Режисер: Гьюґо Блік;

• Актори: Емілі Блант, Кіаран Гайндс, Рейф Сполл, Тобі Джонс, Сулі Рімі, Том Хьюз.

Чорні голуби (Black Doves) 2024

Гелен, відома під кодовим ім’ям Чорна Голубка, належить до таємної організації шпигунів, що торгують секретами на світовому ринку. Десять років тому вона вступила до цієї мережі, де й познайомилася з Семом - людиною, яку загадкова керівниця місіс Рід залучала до особливих завдань. Коли її коханого Джейсона вбивають, місіс Рід просить Сема захистити Гелен. Разом вони вирушають на небезпечну місію, аби знайти вбивцю й дізнатися мотиви злочину. Поступово герої виходять на слід масштабної змови, що поєднує кримінальний світ Лондона з глобальною геополітичною загрозою.

• Жанр: драма, трилери, бойовик;

• Країна: Велика Британія;

• Режисери: Алекс Ґабассі, Ліза Ґаннінг;

• Актори: Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашір, Ендрю Бачан, Ендрю Кодзі, Омарі Дуглас, Елла Лілі Хайленд.

Крос (Cross) 2024

Алекс Крос — детектив з винятковими аналітичними здібностями, який поєднує роботу в поліції з викладанням кримінології в університеті, готуючи нове покоління слідчих. Його особливий талант - проникати в свідомість злочинців, особливо серійних убивць, і розкривати найзаплутаніші справи. Для Алекса кожне розслідування - психологічна гра, де він вивчає мотиви й передбачає дії злочинців. Попри професійні успіхи, він залишається люблячим чоловіком і турботливим батьком Деймона та Джанель. Але для тих, хто чинить зло, Алекс - невблаганний мисливець за справедливістю, готовий на все, щоб зупинити злочинців. Співпраця з досвідченим напарником Джоном Семпсоном допомогла йому розкрити численні складні справи, ризикуючи власним життям заради правди.

• Жанр: детективи, бойовик, трилери, кримінальні;

• Країна: США;

• Режисери: Стейсі Мухаммад, Крейг Сібелс;

• Актори: Алдіс Ходж, Ісая Мустафа, Хуаніта Дженнінгс, Алона Тал, Саманта Волкс, Калеб Елайджа, Мелоді Херд, Елоїз Мамфорд.

Тредстоун (Treadstone) 2019

Події серіалу розгортаються навколо секретної програми "Операція: Тредстоун". Сюжет досліджує як походження скандальної програми, так і сучасні спецоперації, показуючи події по всьому світу - від Вашингтона до Берліна, Парижа та інших міст. Таємна програма ЦРУ "Тредстоун" перетворює агентів на смертельних вбивць шляхом модифікації поведінки. Кілька таких "сплячих" агентів у різних куточках світу раптово активуються для виконання небезпечної таємної місії.

• Жанр: драма, трилер, бойовик;

• Країна: США;

• Режисер: Бред Андерсон, Алекс Грейвз, Саллі Річардсон-Уїтфілд;

• Актори: Джеремі Ірвін, Трейсі Айфічор, Омар Метуоллі, Хан Хьо-джу, Браян Дж. Сміт, Габріель Шарницькі, Емілія Шуле, Мішель Форбс, Майкл Гестон, Тесс Хобрич.