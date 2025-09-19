П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними

$41.250.05
48.780.01
ukenru
16:00 • 174 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 13934 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 13459 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 19650 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 33486 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 33447 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 51621 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45072 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 65565 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 45197 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
60%
754мм
Популярнi новини
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 26376 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 21805 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27 • 18724 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 10991 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 19996 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 4776 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 13934 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 19650 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 51621 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 58609 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Естонія
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 174 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 4776 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 2266 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 9596 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 11016 перегляди
Актуальне
МіГ-31
БМ-30 «Смерч»
Spotify
The Guardian
Financial Times

П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними

Київ • УНН

 • 164 перегляди

УНН пропонує добірку з п'яти захоплюючих серіалів-бойовиків, які можна переглянути вересневими вихідними. Серед них: "Нічний агент", "Англійка", "Чорні голуби", "Крос" та "Тредстоун".

П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними

Спритність, таємниці, ситуації, де секунди мають значення, а кожен рух може стати останнім - все це і набагато більше для справжніх поціновувачів гостросюжетних фільмів. УНН пропонує добірку серіалів, які можна переглянути вихідними.

Нічний агент (The Night Agent) 2023

Сюжет серіалу зосереджений на працівниках рятувальної служби. Виявляється, що оператори, які слідкують за телефонною лінією, відіграють ключову роль у роботі всієї рятувальної системи. У центрі уваги опиняються уважні агенти, серед яких є співробітник Федерального бюро розслідувань, який приймає вхідні дзвінки. Саме йому доведеться розслідувати несподівану нову справу, пов’язану зі смертельно небезпечною змовою. Він розкриває існування шпигуна у Білому домі і стає єдиним, хто знає про підготовку масштабної диверсії.

• Жанр: детективи, драма, трилери, бойовик;

• Країна: США;

• Режисери: Адам Аркін, Ґай Ферланд, Сет Ґордон;

• Актори: Габріель Бассо, Люсіан Б'юкенен, Фола Еванс-Екінбола, Сара Дежарден, Ев Гарлоу, Фенікс Рей, Енріке Мурсіано, Девід Браян Вудсайд, Хонг Чау.

Англійка (The English) 2022

У центрі сюжету - англійська аристократка Корнелія Лок, яка вирушає у небезпечну подорож. Супроводжує її кавалер Ілай Віпп - досвідчений розвідник і надійний союзник. Разом вони долають суворі простори Дикого Заходу, де на кожному кроці чекають випробування. У дорозі герої поступово відкривають одне одного з нового боку. На шляху до Вайомінгу на них чекають події, що змінять їхнє життя. Доля Корнелії й Ілая виявиться тісно переплетеною, а випробування стануть ключем до їхнього майбутнього.

• Жанр: драма, бойовик;

• Країна: Велика Британія, США;

• Режисер: Гьюґо Блік;

• Актори: Емілі Блант, Кіаран Гайндс, Рейф Сполл, Тобі Джонс, Сулі Рімі, Том Хьюз.

Чорні голуби (Black Doves) 2024

Гелен, відома під кодовим ім’ям Чорна Голубка, належить до таємної організації шпигунів, що торгують секретами на світовому ринку. Десять років тому вона вступила до цієї мережі, де й познайомилася з Семом - людиною, яку загадкова керівниця місіс Рід залучала до особливих завдань. Коли її коханого Джейсона вбивають, місіс Рід просить Сема захистити Гелен. Разом вони вирушають на небезпечну місію, аби знайти вбивцю й дізнатися мотиви злочину. Поступово герої виходять на слід масштабної змови, що поєднує кримінальний світ Лондона з глобальною геополітичною загрозою.

• Жанр: драма, трилери, бойовик;

• Країна: Велика Британія;

• Режисери: Алекс Ґабассі, Ліза Ґаннінг;

• Актори: Кіра Найтлі, Бен Вішоу, Сара Ланкашір, Ендрю Бачан, Ендрю Кодзі, Омарі Дуглас, Елла Лілі Хайленд.

Крос (Cross) 2024

Алекс Крос — детектив з винятковими аналітичними здібностями, який поєднує роботу в поліції з викладанням кримінології в університеті, готуючи нове покоління слідчих. Його особливий талант - проникати в свідомість злочинців, особливо серійних убивць, і розкривати найзаплутаніші справи. Для Алекса кожне розслідування - психологічна гра, де він вивчає мотиви й передбачає дії злочинців. Попри професійні успіхи, він залишається люблячим чоловіком і турботливим батьком Деймона та Джанель. Але для тих, хто чинить зло, Алекс - невблаганний мисливець за справедливістю, готовий на все, щоб зупинити злочинців. Співпраця з досвідченим напарником Джоном Семпсоном допомогла йому розкрити численні складні справи, ризикуючи власним життям заради правди.

• Жанр: детективи, бойовик, трилери, кримінальні;

• Країна: США;

• Режисери: Стейсі Мухаммад, Крейг Сібелс;

• Актори: Алдіс Ходж, Ісая Мустафа, Хуаніта Дженнінгс, Алона Тал, Саманта Волкс, Калеб Елайджа, Мелоді Херд, Елоїз Мамфорд.

Тредстоун (Treadstone) 2019

Події серіалу розгортаються навколо секретної програми "Операція: Тредстоун". Сюжет досліджує як походження скандальної програми, так і сучасні спецоперації, показуючи події по всьому світу - від Вашингтона до Берліна, Парижа та інших міст. Таємна програма ЦРУ "Тредстоун" перетворює агентів на смертельних вбивць шляхом модифікації поведінки. Кілька таких "сплячих" агентів у різних куточках світу раптово активуються для виконання небезпечної таємної місії.

• Жанр: драма, трилер, бойовик;

• Країна: США;

• Режисер: Бред Андерсон, Алекс Грейвз, Саллі Річардсон-Уїтфілд;

• Актори: Джеремі Ірвін, Трейсі Айфічор, Омар Метуоллі, Хан Хьо-джу, Браян Дж. Сміт, Габріель Шарницькі, Емілія Шуле, Мішель Форбс, Майкл Гестон, Тесс Хобрич.

Ольга Розгон

СуспільствоУНН Lite
Центральне розвідувальне управління
Федеральне бюро розслідувань
Вашингтон
Париж
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Лондон
Берлін