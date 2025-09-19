Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные

Ловкость, тайны, ситуации, где секунды имеют значение, а каждое движение может стать последним — все это и многое другое для настоящих ценителей остросюжетных фильмов. УНН предлагает подборку сериалов, которые можно посмотреть на выходных.

Ночной агент (The Night Agent) 2023

Сюжет сериала сосредоточен на работниках спасательной службы. Оказывается, что операторы, следящие за телефонной линией, играют ключевую роль в работе всей спасательной системы. В центре внимания оказываются внимательные агенты, среди которых есть сотрудник Федерального бюро расследований, принимающий входящие звонки. Именно ему предстоит расследовать неожиданное новое дело, связанное со смертельно опасным заговором. Он раскрывает существование шпиона в Белом доме и становится единственным, кто знает о подготовке масштабной диверсии.

• Жанр: детективы, драма, триллеры, боевик;

• Страна: США;

• Режиссеры: Адам Аркин, Гай Ферланд, Сет Гордон;

• Актеры: Габриэль Бассо, Люсиан Бьюкенен, Фола Эванс-Экинбола, Сара Дежарден, Эв Харлоу, Феникс Рей, Энрике Мурсиано, Дэвид Брайан Вудсайд, Хонг Чау.

Англичанка (The English) 2022

В центре сюжета — английская аристократка Корнелия Лок, которая отправляется в опасное путешествие. Сопровождает ее кавалер Илай Випп — опытный разведчик и надежный союзник. Вместе они преодолевают суровые просторы Дикого Запада, где на каждом шагу ждут испытания. В дороге герои постепенно открывают друг друга с новой стороны. На пути в Вайоминг их ждут события, которые изменят их жизнь. Судьба Корнелии и Илая окажется тесно переплетенной, а испытания станут ключом к их будущему.

• Жанр: драма, боевик;

• Страна: Великобритания, США;

• Режиссер: Хьюго Блик;

• Актеры: Эмили Блант, Киаран Хайндс, Рэйф Сполл, Тоби Джонс, Сули Рими, Том Хьюз.

Черные голуби (Black Doves) 2024

Хелен, известная под кодовым именем Черная Голубка, принадлежит к тайной организации шпионов, торгующих секретами на мировом рынке. Десять лет назад она вступила в эту сеть, где и познакомилась с Сэмом — человеком, которого загадочная руководительница миссис Рид привлекала к особым заданиям. Когда ее возлюбленного Джейсона убивают, миссис Рид просит Сэма защитить Хелен. Вместе они отправляются на опасную миссию, чтобы найти убийцу и узнать мотивы преступления. Постепенно герои выходят на след масштабного заговора, объединяющего криминальный мир Лондона с глобальной геополитической угрозой.

• Жанр: драма, триллеры, боевик;

• Страна: Великобритания;

• Режиссеры: Алекс Габасси, Лиза Ганнинг;

• Актеры: Кира Найтли, Бен Уишоу, Сара Ланкашир, Эндрю Бачан, Эндрю Кодзи, Омари Дуглас, Элла Лили Хайленд.

Кросс (Cross) 2024

Алекс Кросс — детектив с исключительными аналитическими способностями, который совмещает работу в полиции с преподаванием криминологии в университете, готовя новое поколение следователей. Его особый талант — проникать в сознание преступников, особенно серийных убийц, и раскрывать самые запутанные дела. Для Алекса каждое расследование — психологическая игра, где он изучает мотивы и предсказывает действия преступников. Несмотря на профессиональные успехи, он остается любящим мужем и заботливым отцом Дэймона и Джанель. Но для тех, кто совершает зло, Алекс — неумолимый охотник за справедливостью, готовый на все, чтобы остановить преступников. Сотрудничество с опытным напарником Джоном Сэмпсоном помогло ему раскрыть многочисленные сложные дела, рискуя собственной жизнью ради правды.

• Жанр: детективы, боевик, триллеры, криминальные;

• Страна: США;

• Режиссеры: Стейси Мухаммад, Крейг Сибелс;

• Актеры: Алдис Ходж, Исайя Мустафа, Хуанита Дженнингс, Алона Тал, Саманта Уолкс, Калеб Элайджа, Мелоди Херд, Элоиз Мамфорд.

Тредстоун (Treadstone) 2019

События сериала разворачиваются вокруг секретной программы "Операция: Тредстоун". Сюжет исследует как происхождение скандальной программы, так и современные спецоперации, показывая события по всему миру — от Вашингтона до Берлина, Парижа и других городов. Тайная программа ЦРУ "Тредстоун" превращает агентов в смертельных убийц путем модификации поведения. Несколько таких "спящих" агентов в разных уголках мира внезапно активируются для выполнения опасной тайной миссии.

• Жанр: драма, триллер, боевик;

• Страна: США;

• Режиссер: Брэд Андерсон, Алекс Грейвз, Салли Ричардсон-Уитфилд;

• Актеры: Джереми Ирвин, Трейси Айфичор, Омар Метуолли, Хан Хё-джу, Брайан Дж. Смит, Габриэль Шарницки, Эмилия Шуле, Мишель Форбс, Майкл Хестон, Тесс Хобрич.