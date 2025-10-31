$42.080.01
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11344 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8614 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду
Ексклюзив
09:39 • 15493 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22476 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13440 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23413 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21859 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24279 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21094 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Перетворили на металобрухт сотні мільйонів доларів: ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" та РЛС "Небо-У" під ростовом

Київ • УНН

 • 304 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно провели операції в ростовській області рф, знищивши новітній ЗРК "БУК-М3" та уразивши РЛС "Небо-У". Ці комплекси вартістю сотні мільйонів доларів становили загрозу для української авіації.

Перетворили на металобрухт сотні мільйонів доларів: ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" та РЛС "Небо-У" під ростовом

Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели успішні операції на території ростовської області рф, внаслідок яких було знищено новітній ЗРК "БУК-М3" та уражено РЛС "Небо-У". Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Дані операції відбулись ще 28 вересня, але деталі стали відомі лише зараз. Українські спецпризначенці у взаємодії з російським повстанським рухом "Черная Искра" вивели з ладу два критичні елементи системи ворожої ППО.

У ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У"

- заявили в ССО.

Кожен з цих комплексів коштує кілька сотень мільйонів доларів. Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а радіолокаційна станція "Небо-У" здатна виявляти винищувачі на відстані до 400 км.

Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси - більше не будуть

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше Голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що українські спецпризначенці знищили один з російських ракетних комплексів "орєшнік".

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Василь Малюк
Бук (ЗРК)
Служба безпеки України
Сили спеціальних операцій Збройних сил України