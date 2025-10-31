Перетворили на металобрухт сотні мільйонів доларів: ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" та РЛС "Небо-У" під ростовом
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ успішно провели операції в ростовській області рф, знищивши новітній ЗРК "БУК-М3" та уразивши РЛС "Небо-У". Ці комплекси вартістю сотні мільйонів доларів становили загрозу для української авіації.
Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели успішні операції на території ростовської області рф, внаслідок яких було знищено новітній ЗРК "БУК-М3" та уражено РЛС "Небо-У". Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
Дані операції відбулись ще 28 вересня, але деталі стали відомі лише зараз. Українські спецпризначенці у взаємодії з російським повстанським рухом "Черная Искра" вивели з ладу два критичні елементи системи ворожої ППО.
У ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У"
Кожен з цих комплексів коштує кілька сотень мільйонів доларів. Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а радіолокаційна станція "Небо-У" здатна виявляти винищувачі на відстані до 400 км.
Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси - більше не будуть
Нагадаємо
Раніше Голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомляв, що українські спецпризначенці знищили один з російських ракетних комплексів "орєшнік".