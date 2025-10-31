Перетворили на металобрухт сотні мільйонів доларів: ССО знищили новітній ЗРК "БУК-М3" та РЛС "Небо-У" під ростовом

Сили спеціальних операцій Збройних сил України провели успішні операції на території ростовської області рф, внаслідок яких було знищено новітній ЗРК "БУК-М3" та уражено РЛС "Небо-У". Про це повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Дані операції відбулись ще 28 вересня, але деталі стали відомі лише зараз. Українські спецпризначенці у взаємодії з російським повстанським рухом "Черная Искра" вивели з ладу два критичні елементи системи ворожої ППО.

У ростовській області на металобрухт перетворилися зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" та радіолокаційна станція раннього виявлення "НЕБО-У"

Кожен з цих комплексів коштує кілька сотень мільйонів доларів. Зенітно-ракетний комплекс "БУК-М3" здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а радіолокаційна станція "Небо-У" здатна виявляти винищувачі на відстані до 400 км.

Обидві системи становили велику загрозу для роботи бойові авіації України у прифронтовій зоні та перешкоджали українським "deep strike" ударам, але конкретно ці комплекси - більше не будуть