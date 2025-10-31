Превратили в металлолом сотни миллионов долларов: ССО уничтожили новейший ЗРК "БУК-М3" и РЛС "Небо-У" под ростовом

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешные операции на территории ростовской области рф, в результате которых был уничтожен новейший ЗРК "БУК-М3" и поражена РЛС "Небо-У". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Данные операции состоялись еще 28 сентября, но детали стали известны только сейчас. Украинские спецназовцы во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра" вывели из строя два критических элемента системы вражеской ПВО.

В ростовской области в металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У"

Каждый из этих комплексов стоит несколько сотен миллионов долларов. Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а радиолокационная станция "Небо-У" способна обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км.

Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским "deep strike" ударам, но конкретно эти комплексы - больше не будут