Превратили в металлолом сотни миллионов долларов: ССО уничтожили новейший ЗРК "БУК-М3" и РЛС "Небо-У" под ростовом

Эксклюзив
12:28 • 3252 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 11181 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 5076 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 16916 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 12086 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17342 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23768 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13990 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23812 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21963 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действий 31 октября, 06:24
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россии 31 октября, 06:50
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику 08:39
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожай 09:35
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на Хэллоуин 10:39
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов 12:08
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко 10:56
10:56 • 16934 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на Хэллоуин 10:39
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожай 09:35
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел" 11:19
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор 30 октября, 19:41
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии 29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию 29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-Анджелесе 29 октября, 08:05
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
ЗРК Бук

Превратили в металлолом сотни миллионов долларов: ССО уничтожили новейший ЗРК "БУК-М3" и РЛС "Небо-У" под ростовом

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Силы специальных операций ВСУ успешно провели операции в ростовской области рф, уничтожив новейший ЗРК "БУК-М3" и поразив РЛС "Небо-У". Эти комплексы стоимостью сотни миллионов долларов представляли угрозу для украинской авиации.

Превратили в металлолом сотни миллионов долларов: ССО уничтожили новейший ЗРК "БУК-М3" и РЛС "Небо-У" под ростовом

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешные операции на территории ростовской области рф, в результате которых был уничтожен новейший ЗРК "БУК-М3" и поражена РЛС "Небо-У". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Подробности

Данные операции состоялись еще 28 сентября, но детали стали известны только сейчас. Украинские спецназовцы во взаимодействии с российским повстанческим движением "Черная Искра" вывели из строя два критических элемента системы вражеской ПВО.

В ростовской области в металлолом превратились зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" и радиолокационная станция раннего обнаружения "НЕБО-У"

- заявили в ССО.

Каждый из этих комплексов стоит несколько сотен миллионов долларов. Зенитно-ракетный комплекс "БУК-М3" способен поражать цели на расстоянии до 80 км, а радиолокационная станция "Небо-У" способна обнаруживать истребители на расстоянии до 400 км.

Обе системы представляли большую угрозу для работы боевой авиации Украины в прифронтовой зоне и препятствовали украинским "deep strike" ударам, но конкретно эти комплексы - больше не будут

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщал, что украинские спецназовцы уничтожили один из российских ракетных комплексов "орешник".

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Василий Малюк
ЗРК Бук
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины