Особливістю удару по Україні 10 жовтня є застосування великої кількості балістичних ракет - Ігнат
Київ • УНН
Російські війська атакували Україну 10 жовтня, використовуючи дві ракети "Кинджал" та 14 балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23. Основною ціллю удару була енергетична інфраструктура, що призвело до знеструмлення в дев'яти областях та Києві.
Деталі
Особливості цього удару полягають в тому, що було застосовано велику кількість балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів" було застосовано 14 ракет "Іскандер-М" або ж KN-23
Загалом ворог, за словами Ігната, завдав масованого комбінованого удару, основною мішенню якого булу енергетична інфраструктура.
Ворог завдав комбінованого удару. Була залучена велика кількість засобі повітряного нападу, різних типів: це і безпілотники, аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети. Удар був більш роззосереджений, не по одній області, а ми бачимо, що постраждали регіони. Основною мішенню ворога була енергетична інфораструктура
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відреагував на "цинічну і прораховану" масовану нічну атаку рф на Україну понад 450 дронами та понад 30 ракетами, яка була націлена на енергетику, викликала знеструмлення у щонайменше 9 областях і Києві.
Міський голова Києва повідомив, що у Києві фахівці-енергетики ведуть роботи з відновлення електропостачання після масованої комбінованої атаки рф у ніч на 10 жовтня. За його словами ситуація залишається складною.