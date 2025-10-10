Особливістю удару по Україні 10 жовтня є застосування великої кількості балістичних ракет - Ігнат

$41.400.09
48.140.04
uken
10:53 • 9952 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
09:44 • 16992 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 12324 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
07:24 • 14782 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16324 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24727 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44828 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35482 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41976 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42200 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo10 жовтня, 02:12 • 25674 перегляди
У Китаї знайшли скам’янілість "дракона" віком 240 мільйонів років10 жовтня, 04:30 • 12625 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідкиPhotoVideo10 жовтня, 05:21 • 13982 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго06:38 • 20168 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 10101 перегляди
Публікації
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 9968 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 17003 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 71684 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 78451 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 72574 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Радослав Сікорський
Александр Стубб
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Харківська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі11:09 • 3870 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10:04 • 8956 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo09:18 • 10213 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 71684 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 31159 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Audi Q5
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Особливістю удару по Україні 10 жовтня є застосування великої кількості балістичних ракет - Ігнат

Київ • УНН

 • 1486 перегляди

Російські війська атакували Україну 10 жовтня, використовуючи дві ракети "Кинджал" та 14 балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23. Основною ціллю удару була енергетична інфраструктура, що призвело до знеструмлення в дев'яти областях та Києві.

Особливістю удару по Україні 10 жовтня є застосування великої кількості балістичних ракет - Ігнат

російські загарбники під час масованого удару по Україні в ніч на 10 жовтня застосували, серед усього іншого, дві аеробалістичні ракети "Кинджал, а також 14 балістичних ракет "Іскандер-М" та KN-23. Їх головною мішенню була енергетична інфраструктура, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

Деталі

Особливості цього удару полягають в тому, що було застосовано велику кількість балістичних ракет. Окрім двох аеробалістичних "Кинджалів" було застосовано 14 ракет "Іскандер-М" або ж KN-23

-  розповів Ігнат.

Загалом ворог, за словами Ігната, завдав масованого комбінованого удару, основною мішенню якого булу енергетична інфраструктура.

Ворог завдав комбінованого удару. Була залучена велика кількість засобі повітряного нападу, різних типів: це і безпілотники, аеробалістичні, балістичні, крилаті та авіаційні ракети. Удар був більш роззосереджений, не по одній області, а ми бачимо, що постраждали регіони. Основною мішенню ворога була енергетична інфораструктура

- пояснив Ігнат.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відреагував на "цинічну і прораховану" масовану нічну атаку рф на Україну понад 450 дронами та понад 30 ракетами, яка була націлена на енергетику, викликала знеструмлення у щонайменше 9 областях і Києві.

Міський голова Києва повідомив, що у Києві фахівці-енергетики ведуть роботи з відновлення електропостачання після масованої комбінованої атаки рф у ніч на 10 жовтня. За його словами ситуація залишається складною. 

Павло Зінченко

Війна в УкраїніТехнології
Електроенергія
Юрій Ігнат
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
Володимир Зеленський
Україна
Київ