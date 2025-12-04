Основа - піксельна тканина: в Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг

$42.200.13
Ексклюзив
15:01 • 5456 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 11894 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 22356 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 14721 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 16497 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 17019 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 26267 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 43295 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36011 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45881 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Популярнi новини
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 34923 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 17533 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 18851 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман11:36 • 9326 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 15084 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 5462 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 15248 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 22363 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 35116 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 62715 перегляди
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 2862 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 18977 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 24342 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 69197 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 72211 перегляди
Основа - піксельна тканина: в Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг

Київ • УНН

 • 92 перегляди

В Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг, основою якої є піксельна тканина, що символізує стійкість ЗСУ. Її оздоблення поєднує українські візерунки та кольорову вишивку, а також білі та сині коралі як оберіг.

Основа - піксельна тканина: в Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг

В Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг. Основою ялинки є піксельна тканина - символ стійкості та мужності Збройних сил України, а оздоблення поєднує в собі українські візерунки та кольорову вишивку. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН

В центрі Франківська встановили символічну ялинку-оберіг. Білі та сині коралі - давній український оберіг, який символізує силу духу, захист і віру в повернення рідних. Хай всі захисники й захисниці повернуться живими та неушкодженими до своїх родин 

- написав Марцінків. 

Основою ялинки є піксельна тканина - символ стійкості та мужності Збройних сил України. Оздоблення ялинки поєднує в собі українські візерунки та кольорову вишивку - відображення української культурної сили, традицій і незламності. 

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними03.12.25, 16:36 • 2960 переглядiв

Ця ялинка - не просто святковий атрибут. Це наш спільний оберіг, знак поваги, вдячності та віри в те, що всі захисники й захисниці повернуться живими та неушкодженими до своїх родин 

- йдеться в описі до ялинки. 

Нагадаємо 

Тернопіль та Чернігів не встановлюватимуть головні новорічні ялинки через трагічні події та дію воєнного стану. Міста збережуть лише традиційні різдвяні шопки та вертепи. 

Павло Башинський

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Збройні сили України
Чернігів
Тернопіль
Івано-Франківськ