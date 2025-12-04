Основа - піксельна тканина: в Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг

В Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг. Основою ялинки є піксельна тканина - символ стійкості та мужності Збройних сил України, а оздоблення поєднує в собі українські візерунки та кольорову вишивку. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.

В центрі Франківська встановили символічну ялинку-оберіг. Білі та сині коралі - давній український оберіг, який символізує силу духу, захист і віру в повернення рідних. Хай всі захисники й захисниці повернуться живими та неушкодженими до своїх родин - написав Марцінків.

Основою ялинки є піксельна тканина - символ стійкості та мужності Збройних сил України. Оздоблення ялинки поєднує в собі українські візерунки та кольорову вишивку - відображення української культурної сили, традицій і незламності.

ДП "Ліси України" оголосило про старт продажу легальних ялинок: Ціни лишилися соціальними

Ця ялинка - не просто святковий атрибут. Це наш спільний оберіг, знак поваги, вдячності та віри в те, що всі захисники й захисниці повернуться живими та неушкодженими до своїх родин - йдеться в описі до ялинки.

Нагадаємо

Тернопіль та Чернігів не встановлюватимуть головні новорічні ялинки через трагічні події та дію воєнного стану. Міста збережуть лише традиційні різдвяні шопки та вертепи.