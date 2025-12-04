Основа - піксельна тканина: в Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг
В Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг, основою якої є піксельна тканина, що символізує стійкість ЗСУ. Її оздоблення поєднує українські візерунки та кольорову вишивку, а також білі та сині коралі як оберіг.
В Івано-Франківську встановили символічну ялинку-оберіг. Основою ялинки є піксельна тканина - символ стійкості та мужності Збройних сил України, а оздоблення поєднує в собі українські візерунки та кольорову вишивку. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає УНН.
В центрі Франківська встановили символічну ялинку-оберіг. Білі та сині коралі - давній український оберіг, який символізує силу духу, захист і віру в повернення рідних. Хай всі захисники й захисниці повернуться живими та неушкодженими до своїх родин
Основою ялинки є піксельна тканина - символ стійкості та мужності Збройних сил України. Оздоблення ялинки поєднує в собі українські візерунки та кольорову вишивку - відображення української культурної сили, традицій і незламності.
Ця ялинка - не просто святковий атрибут. Це наш спільний оберіг, знак поваги, вдячності та віри в те, що всі захисники й захисниці повернуться живими та неушкодженими до своїх родин
Тернопіль та Чернігів не встановлюватимуть головні новорічні ялинки через трагічні події та дію воєнного стану. Міста збережуть лише традиційні різдвяні шопки та вертепи.