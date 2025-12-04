Основа - пиксельная ткань: в Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег

В Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег. Основой елки является пиксельная ткань - символ стойкости и мужества Вооруженных сил Украины, а украшение сочетает в себе украинские узоры и цветную вышивку. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.

В центре Франковска установили символическую елку-оберег. Белые и синие кораллы - древний украинский оберег, который символизирует силу духа, защиту и веру в возвращение родных. Пусть все защитники и защитницы вернутся живыми и невредимыми в свои семьи - написал Марцинкив.

Основой елки является пиксельная ткань - символ стойкости и мужества Вооруженных сил Украины. Украшение елки сочетает в себе украинские узоры и цветную вышивку - отражение украинской культурной силы, традиций и несокрушимости.

ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными

Эта елка - не просто праздничный атрибут. Это наш общий оберег, знак уважения, благодарности и веры в то, что все защитники и защитницы вернутся живыми и невредимыми в свои семьи - говорится в описании к елке.

Напомним

Тернополь и Чернигов не будут устанавливать главные новогодние елки из-за трагических событий и действия военного положения. Города сохранят только традиционные рождественские вертепы и шопки.