15:01 • 6134 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 12323 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
12:12 • 22861 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 14978 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
11:24 • 16758 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 17217 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 26424 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 43507 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
3 декабря, 16:02 • 36060 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
3 декабря, 15:15 • 45922 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Основа - пиксельная ткань: в Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег

Киев • УНН

 • 282 просмотра

В Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег, основой которой является пиксельная ткань, символизирующая стойкость ВСУ. Ее украшение сочетает украинские узоры и цветную вышивку, а также белые и синие бусы как оберег.

Основа - пиксельная ткань: в Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег

В Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег. Основой елки является пиксельная ткань - символ стойкости и мужества Вооруженных сил Украины, а украшение сочетает в себе украинские узоры и цветную вышивку. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН

В центре Франковска установили символическую елку-оберег. Белые и синие кораллы - древний украинский оберег, который символизирует силу духа, защиту и веру в возвращение родных. Пусть все защитники и защитницы вернутся живыми и невредимыми в свои семьи 

- написал Марцинкив. 

Основой елки является пиксельная ткань - символ стойкости и мужества Вооруженных сил Украины. Украшение елки сочетает в себе украинские узоры и цветную вышивку - отражение украинской культурной силы, традиций и несокрушимости. 

ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными03.12.25, 16:36 • 2962 просмотра

Эта елка - не просто праздничный атрибут. Это наш общий оберег, знак уважения, благодарности и веры в то, что все защитники и защитницы вернутся живыми и невредимыми в свои семьи 

- говорится в описании к елке. 

Напомним 

Тернополь и Чернигов не будут устанавливать главные новогодние елки из-за трагических событий и действия военного положения. Города сохранят только традиционные рождественские вертепы и шопки. 

Павел Башинский

Общество
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Чернигов
Тернополь
Ивано-Франковск