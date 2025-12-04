Основа - пиксельная ткань: в Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег
Киев • УНН
В Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег, основой которой является пиксельная ткань, символизирующая стойкость ВСУ. Ее украшение сочетает украинские узоры и цветную вышивку, а также белые и синие бусы как оберег.
В Ивано-Франковске установили символическую елку-оберег. Основой елки является пиксельная ткань - символ стойкости и мужества Вооруженных сил Украины, а украшение сочетает в себе украинские узоры и цветную вышивку. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.
В центре Франковска установили символическую елку-оберег. Белые и синие кораллы - древний украинский оберег, который символизирует силу духа, защиту и веру в возвращение родных. Пусть все защитники и защитницы вернутся живыми и невредимыми в свои семьи
Основой елки является пиксельная ткань - символ стойкости и мужества Вооруженных сил Украины. Украшение елки сочетает в себе украинские узоры и цветную вышивку - отражение украинской культурной силы, традиций и несокрушимости.
ГП "Леса Украины" объявило о старте продаж легальных елок: Цены остались социальными03.12.25, 16:36 • 2962 просмотра
Эта елка - не просто праздничный атрибут. Это наш общий оберег, знак уважения, благодарности и веры в то, что все защитники и защитницы вернутся живыми и невредимыми в свои семьи
Напомним
Тернополь и Чернигов не будут устанавливать главные новогодние елки из-за трагических событий и действия военного положения. Города сохранят только традиционные рождественские вертепы и шопки.