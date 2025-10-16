Ощадливе використання електроенергії: українцям нагадали основні правила
Київ • УНН
Українців закликали мешканців економити електроенергію через обстріли критичної інфраструктури. Дотримання простих правил допоможе уникнути аварійних відключень та стабілізувати енергосистему.
Через ворожі обстріли об’єктів критичної інфраструктури України необхідністю є економія електроенергії. Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації (КОВА), інформує УНН.
Деталі
Там нагадали прості способи заощаджувати електроенергію, щоб зняти навантаження з системи та уникнути аварійних відключень:
- якщо протягом доби ви можете відмовитись від якихось потужних електроприладів – зробіть це;
- вимикайте або від’єднуйте від мережі прилади, які не використовуєте: навіть у режимі очікування вони споживають енергію;
- використовуйте LED-лампи: вони споживають менше енергії та мають довший термін служби, ніж традиційні лампи;
- енергоємними приладами варто користуватися не в пікові години, оптимальний час – з 23:00 до 06:00. Також їх необхідно перевести на економні режими;
- вимикайте зайве освітлення;
- не вмикайте всі прилади одночасно, коли світло з’являється після відключення.
"Дотримання цих простих правил допоможе забезпечити стабільність енергосистеми", - резюмували в КОВА.
Нагадаємо
Раніше Міненерго надало рекомендації щодо безпечного використання електроприладів після відновлення електропостачання. Дотримання цих правил допоможе знизити ризик перевантаження енергосистеми та вберегти прилади від перепадів напруги.
