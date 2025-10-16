Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила
Украинцев призвали жителей экономить электроэнергию из-за обстрелов критической инфраструктуры. Соблюдение простых правил поможет избежать аварийных отключений и стабилизировать энергосистему.
Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины необходимо экономить электроэнергию. Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации (КОВА), информирует УНН.
Там напомнили простые способы экономить электроэнергию, чтобы снять нагрузку с системы и избежать аварийных отключений:
- если в течение суток вы можете отказаться от каких-либо мощных электроприборов – сделайте это;
- выключайте или отсоединяйте от сети приборы, которые не используете: даже в режиме ожидания они потребляют энергию;
- используйте LED-лампы: они потребляют меньше энергии и имеют более долгий срок службы, чем традиционные лампы;
- энергоемкими приборами стоит пользоваться не в пиковые часы, оптимальное время – с 23:00 до 06:00. Также их необходимо перевести на экономные режимы;
- выключайте лишнее освещение;
- не включайте все приборы одновременно, когда свет появляется после отключения.
"Соблюдение этих простых правил поможет обеспечить стабильность энергосистемы", - резюмировали в КОВА.
Ранее Минэнерго дало рекомендации по безопасному использованию электроприборов после восстановления электроснабжения. Соблюдение этих правил поможет снизить риск перегрузки энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.
