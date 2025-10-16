$41.750.14
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Украинцев призвали жителей экономить электроэнергию из-за обстрелов критической инфраструктуры. Соблюдение простых правил поможет избежать аварийных отключений и стабилизировать энергосистему.

Экономное использование электроэнергии: украинцам напомнили основные правила

Из-за вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры Украины необходимо экономить электроэнергию. Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации (КОВА), информирует УНН.

Детали

Там напомнили простые способы экономить электроэнергию, чтобы снять нагрузку с системы и избежать аварийных отключений:

  • если в течение суток вы можете отказаться от каких-либо мощных электроприборов – сделайте это;
    • выключайте или отсоединяйте от сети приборы, которые не используете: даже в режиме ожидания они потребляют энергию;
      • используйте LED-лампы: они потребляют меньше энергии и имеют более долгий срок службы, чем традиционные лампы;
        • энергоемкими приборами стоит пользоваться не в пиковые часы, оптимальное время – с 23:00 до 06:00. Также их необходимо перевести на экономные режимы;
          • выключайте лишнее освещение;
            • не включайте все приборы одновременно, когда свет появляется после отключения.

              "Соблюдение этих простых правил поможет обеспечить стабильность энергосистемы", - резюмировали в КОВА.

              Напомним

              Ранее Минэнерго дало рекомендации по безопасному использованию электроприборов после восстановления электроснабжения. Соблюдение этих правил поможет снизить риск перегрузки энергосистемы и уберечь приборы от перепадов напряжения.

              Вадим Хлюдзинский

              ОбществоТехнологии
              Война в Украине
              Отключение света
              Блэкаут
              Электроэнергия
              Министерство энергетики Украины
              Украина