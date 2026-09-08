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Окупанти здійснила кілька хвиль атак на ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Одна з ТЕС ДТЕК припинила генерацію після кількох хвиль російських атак. Обладнання станції суттєво пошкоджене.

Окупанти здійснила кілька хвиль атак на ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію

Ворог здійснив декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії, передає УНН із посиланням на ДТЕК. 

росія здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання 

- йдеться у повідомленні.  

За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.

росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК, станція зупинила генерацію18.08.26, 21:33 • 6468 переглядiв

Антоніна Туманова

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