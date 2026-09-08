Окупанти здійснила кілька хвиль атак на ТЕС ДТЕК: станція зупинила генерацію
Київ • УНН
Одна з ТЕС ДТЕК припинила генерацію після кількох хвиль російських атак. Обладнання станції суттєво пошкоджене.
Ворог здійснив декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК, станція припинила генерацію електроенергії, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
росія здійснила декілька хвиль атак на одну з ТЕС ДТЕК. Станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджено обладнання
За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 230 разів.
росія масовано обстріляла ТЕС ДТЕК, станція зупинила генерацію18.08.26, 21:33 • 6468 переглядiв