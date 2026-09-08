Оккупанты осуществили несколько волн атак на ТЭС ДТЭК: станция остановила генерацию
Киев • УНН
Одна из ТЭС ДТЭК прекратила генерацию после нескольких волн российских атак. Оборудование станции существенно повреждено.
Враг осуществил несколько волн атак на одну из ТЭС ДТЭК, станция прекратила генерацию электроэнергии, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
россия осуществила несколько волн атак на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Оборудование существенно повреждено
По данным компании, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК подвергались атакам врага более 230 раз.
россия массированно обстреляла ТЭС ДТЭК, станция остановила генерацию18.08.26, 21:33 • 6464 просмотра