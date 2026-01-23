Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу

В Україні запроваджують додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Йдеться про одноразову фіндопомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність та кредит під 0% на енергообладнання для бізнесу. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки - повідомила прем'єрка.

За її словами, пакет підтримки включає:

1️⃣ Одноразову фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн.

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти.

Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.

2️⃣Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу.

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень.

Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов. Деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки - резюмувала прем'єрка.

МВС закликає українців підготувати запас найнеобхіднішого на 3–5 діб через надзвичайну ситуацію в енергетиці