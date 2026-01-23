$43.170.01
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 2516 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 14053 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 15370 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 14871 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 22694 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 47380 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21294 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24207 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 33009 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу

Київ • УНН

 • 84 перегляди

В Україні запроваджують одноразову фіндопомогу та кредит під 0% для малого і середнього бізнесу. Це допоможе підприємствам працювати в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу

В Україні запроваджують додаткову підтримку для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Йдеться про одноразову фіндопомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність та кредит під 0% на енергообладнання для бізнесу. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати. Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету Міністрів ухвалили пакет підтримки 

- повідомила прем'єрка.

За її словами, пакет підтримки включає:

1️⃣ Одноразову фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність.

ФОПи 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах — заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 грн. 

Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника.

Подача заявки — через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. 

Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії.

2️⃣Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу. 

Підприємства, які відповідають критеріям програми 5–7–9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. 

Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень. 

Дякуємо бізнесу за стійкість і відповідальність. Ці рішення мають допомогти продовжувати працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця у період найскладніших енергетичних умов. Деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки 

- резюмувала прем'єрка.

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
Техніка
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Аптека
Електроенергія
Україна