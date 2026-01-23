Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса

В Украине вводят дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Речь идет об одноразовой финпомощи для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость и кредит под 0% на энергооборудование для бизнеса. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и из-за этого несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета Министров приняли пакет поддержки - сообщила премьер.

По ее словам, пакет поддержки включает:

1️⃣ Единовременную финансовую помощь для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость.

ФОПы 2–3 групп, работающие в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия по меньшей мере одного работника.

Подача заявки — через портал Дія. Далее заявку верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства.

Средства можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату услуг электроэнергии.

2️⃣Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса.

Предприятия, отвечающие критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.

Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров программы 5-7–9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен.

Благодарим бизнес за стойкость и ответственность. Эти решения должны помочь продолжать работать, выполнять функции пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в период самых сложных энергетических условий. Детали и дату старта программ обнародует Минэкономики - резюмировала премьер.

