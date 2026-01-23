Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
Киев • УНН
В Украине вводят единовременную финпомощь и кредит под 0% для малого и среднего бизнеса. Это поможет предприятиям работать в условиях чрезвычайной энергетической ситуации.
В Украине вводят дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. Речь идет об одноразовой финпомощи для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость и кредит под 0% на энергооборудование для бизнеса. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и из-за этого несет дополнительные расходы. Чтобы помочь пройти сложный период, на заседании Кабинета Министров приняли пакет поддержки
По ее словам, пакет поддержки включает:
1️⃣ Единовременную финансовую помощь для малого и среднего бизнеса на энергонезависимость.
ФОПы 2–3 групп, работающие в социально важных сферах — заведения питания, аптеки, кофейни, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн.
Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия по меньшей мере одного работника.
Подача заявки — через портал Дія. Далее заявку верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства.
Средства можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, горючее для генераторов и оплату услуг электроэнергии.
2️⃣Кредит 0% на энергооборудование для бизнеса.
Предприятия, отвечающие критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой.
Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.
Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров программы 5-7–9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита — до 10 млн гривен.
Благодарим бизнес за стойкость и ответственность. Эти решения должны помочь продолжать работать, выполнять функции пунктов несокрушимости и сохранять рабочие места в период самых сложных энергетических условий. Детали и дату старта программ обнародует Минэкономики
