Обсяги виробництва агропродукції в Україні знизилися на 14% - Держстат
Київ • УНН
За дев'ять місяців 2025 року обсяги виробництва сільськогосподарської продукції в Україні знизилися на 14% порівняно з минулим роком. Найбільше скорочення зафіксовано в південних і східних регіонах країни.
Деталі
Зазначається, що індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року. Спад виробництва спостерігається як в рослинництві, де виробництво скоротилося на 6,4%, так і в тваринництві, де зниження склало 4,4%.
У низці регіонів України відзначається зростання виробництва продукції тваринництва. Водночас найбільше скорочення обсягів виробництва зафіксовано в південних і східних областях, що найбільше постраждали від війни.
За словами експертів, такий спад зумовлений низкою факторів, зокрема затримками у сівбі та зборі врожаю, а також складною ситуацією на сході та півдні України, що суттєво впливає на аграрний сектор країни.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила закон про створення Виплатної агенції, яка забезпечить прозору та своєчасну державну підтримку сільськогосподарським виробникам за європейськими стандартами. Це відкриє можливості для використання коштів ЄС на реалізацію Спільної аграрної політики в Україні.
