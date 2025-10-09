Верховна Рада ухвалила закон про створення Виплатної агенції для підтримки аграріїв

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому проект Закону №13202-1, який передбачає створення Виплатної агенції для прозорого та своєчасного надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам за стандартами ЄС. Закон підтримали 278 народних депутатів. Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, передає УНН.

Законом передбачено створення базових інституцій за принципами Спільної аграрної політики ЄС. Одна з ключових інституцій — Виплатна агенція — забезпечуватиме своєчасну та прозору виплату державної підтримки сільськогосподарським виробникам.

Зокрема, Виплатна агенція відповідатиме за адміністрування фінансової підтримки у сільському господарстві за стандартами ЄС та відкриє можливості для повноцінного використання коштів, які будуть передбачені Європейським Союзом на реалізацію Спільної аграрної політики в Україні.

Виплатна агенція стане структурою, яка забезпечить державну підтримку агровиробникам, згідно з європейськими стандартами. Прийнятий закон сприятиме зміцненню стійкості агровиробництва, розвитку сільських територій, гарантуванню продовольчої безпеки, забезпеченню прозорого та ефективного фінансового управління - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Основними завданнями Виплатної агенції будуть:

ефективний фінансовий контроль;

перевірка правомірності витрат;

дотримання вимог законодавства ЄС та України;

забезпечення прозорості використання бюджетних і міжнародних ресурсів.

Зазначається, що діяльність Виплатної агенції базуватиметься на принципах підзвітності, обґрунтованості витрат, мінімізації ризиків зловживань та недопущення нецільового використання коштів.

Законом також передбачено впровадження Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК) — українського аналога європейської системи IACS (Integrated Administration and Control System), що є ключовим елементом управління та контролю за використанням фінансових ресурсів. ІСАК має забезпечити точність обліку та прозорий контроль за виплатами.

Також буде впроваджена Система сільськогосподарських даних (ССД) — сучасного інструменту збору, обробки та аналізу інформації щодо сталого розвитку фермерських господарств з урахуванням екологічних, соціальних та економічних показників.

Система сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень та ефективному плануванню, розробці та впровадження процедур планування і моніторингу державної аграрної політики з метою посилення координації між органами державної влади різного рівня, підвищенню ефективності реалізації програм, а також забезпечення прозорості процесу прийняття рішень у сфері сільського господарства - йдеться у дописі відомства.

Закон прийнятий згідно з приведенням українського законодавства до відповідності з законодавства ЄС та на виконання міжнародних зобов’язань України в межах євроасоціації та курсу та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС "Ukraine Facility".

Виплатна агенція (Paying Agency) - спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов’язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними. Це дозволить Україні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.

